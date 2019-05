La Fiscalía no cede y mantiene la pena de rebelión contra los líderes del 'procés'

La Fiscalía se mantiene en la petición de penas por rebelión contra 9 de los 12 acusados en el juicio del procés, agravada con malversación en el caso de quienes formaban parte del Govern. Las acusaciones y las defensas elevaron ayer a definitivas sus conclusiones tras 16 semanas de juicio, que quedará visto para sentencia la semana entrante tras la exposición final de las partes. En la jornada 49, la Sala visionó decenas de vídeos solicitados por las defensas con imágenes de las intervenciones policiales el 1-O.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía no se ha movido de sus posiciones de partida. Es más, añade una mención al clima "claramente insurreccional" vivido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Sigue pidiendo, por lo tanto, 25 años de prisión para Oriol Junqueras por rebelión agravada con malversación y, por los mismos delitos, 16 para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Para los Jordis y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell „encarcelados como los otros 7„ solicita 17 años por rebelión, y para los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila reclama 7 años por malversación y desobediencia. Tampoco varía sus peticiones la Abogacía del Estado que acusa por sedición, malversación y desobediencia: 12 años para Junqueras por sedición y malversación; 11 años y medio para Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los mismos delitos; 10 para Forcadell y 8 para los Jordis por sedición; y 7 años para Vila, Mundó y Borràs por malversación y desobediencia. Solo ha habido un cambio: la acusación popular de Vox, retira la acusación de organización criminal y malversación contra Vila y lo acusa solo de desobediencia, que no penada con cárcel, sino con inhabilitación. La Fiscalía pide al tribunal que, caso de ser condenados, los acusados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena. Las defensas se reafirmaron en la libre absolución al considerar que sus patrocinados no cometieron delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición.