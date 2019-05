Valls enfría a ERC al ofrecer sus ediles a Colau y al PSC para gobernar Barcelona

El cabeza de lista de C's por Barcelona, Manuel Valls, confirmó ayer el aldabonazo que se esperaba desde el martes al anunciar que pone a disposición de los "comunes" de Ada Colau y del PSC sus seis ediles para cerrar el paso a una investidura del candidato de ERC, Ernest Maragall. Los 10 concejales de Colau más los ocho del PSC y los seis de Valls suman 24, rebasando la mayoría absoluta, establecida en 21. Maragall, por su parte, solo podría sumar los diez de ERC y los cinco de JxC. Si no se lograse articular una mayoría absoluta, Maragall sería elegido en la sesión constitutiva del 15 de junio al encabezar la lista más votada.

En su primera rueda de prensa desde los comicios, Valls explicó que hace una oferta sin condiciones. "No pedimos nada a cambio", dijo, porque "a menudo en la política hay que saber escoger la opción menos mala" y en esta ocasión, añadió, lo más importante es contener la llegada de Maragall a la alcaldía de la capital catalana y evitar "que Barcelona se convierta en palanca" del independentismo o de la "república imaginaria".

Valls, quien el martes se reunión con la portavoz de C's, Inés Arrimadas, aseguró que "no va a haber ningún problema" porque desde la formación naranja no se le ha impuesto "ninguna línea roja". Preguntado si preferiría que el próximo alcalde fuera el cabeza de lista del PSC, Jaume Collboni, y no Ada Colau, Valls insistió en que no tiene intención de hablar "de nombres" por el momento ni de "excluir a una u otra persona".

C's acogió con claras reticencias la oferta de Valls y aseguró que sus concejales solo negociarán con el PSC, porque no es "ni independentista ni populista". En cualquier caso hay un hecho innegable. De los seis ediles elegidos en la lista de Valls, solo tres son militantes de C's, mientras que los otros tres son independientes a los que se considera sujetos a la disciplina del ex primer ministro francés, por lo que incluso si, a la hora de la verdad, el grupo naranja saltara en pedazos, la oferta del cabeza de lista seguiría siendo plenamente operativa, pues permitiría componer un bloque de 21 concejales, la mayoría absoluta.

También Madrid fue ayer el territorio de la sorpresa. La alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, dio marcha atrás respecto a sus declaraciones del domingo por la noche en las que aceptaba su derrota, descartaba un pacto con C's y anunciaba su retirada de la política. Carmena encabeza la lista más votada, con 19 ediles, pero el resultado es insuficiente para articular una mayoría absoluta (29) solo con los ocho concejales del PSOE. En cambio, PP (15), C's (11) y Vox (4) sí consiguen sumar.

Sin embargo, ayer, la dirigente de Más Madrid sorprendió al declarar que aspira a mantenerse en la alcaldía, aunque no quiso hablar de eventuales pactos con C's y se limitó a constatar que en caso de no haber acuerdos entre las tres derechas „por las tensiones entre C's y Vox o porque las exigencias de los ultras no fueran aceptadas por el PP„ la suya "es la candidatura que tiene mayor número de votos". Integrantes de la candidatura de Carmena habían criticado en las horas previas que se diera por hecho el pacto tripartito y no se pensase en otras alternativas, especialmente a la luz del entendimiento entre socialistas y liberales en Europa.