Ciudadanos se niega a sentarse a negociar con Vox y formar tripartitos

Ciudadanos (C's) acaparó ayer buena parte de los focos postelectorales tanto por sus pronunciamientos respecto a un entendimiento con Vox como por su toma de posición respecto a las ofertas que le han llegado desde Más Madrid para la alcaldía y la comunidad madrileñas o por las repercusiones de la oferta de apoyo hecha el miércoles por su cabeza de lista en Barcelona, Manuel Valls, a la alcaldesa saliente, Ada Colau.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas fue claro y taxativo respecto a Vox, de quien se declaró "alejado": ni quieren sentarse a negociar pactos con la formación ultraderechista ni están dispuestos a conformar gobiernos locales o autonómicos tripartitos en los que se sienten los de Santiago Abascal.

"Desconfianza" desde Vox

Villegas puso como ejemplo a seguir el de Andalucía, donde los naranjas negociaron con el Partido Popular (PP) un pacto al que luego se sumó Vox.

Esta actitud es rechazada abiertamente por Vox, cuyo portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, advirtió que no apoyarán a ningún gobierno autonómico si previamente PP y Ciudadanos, hacia los que manifestó "desconfianza" tras la experiencia andaluza, no se sientan a negociar.

Espinosa consideró "lógico" participar en la elaboración de los programas, que se acepten algunas de sus propuestas y entrar en los Ejecutivos en "algunos sitios", analizados "caso por caso". La dirección nacional se reunió por la tarde para reafirmar estas posiciones.

Madrid y Barcelona

En el frente madrileño, Villegas rechazó la oferta lanzada por el dirigente de Más Madrid Íñigo Errejón para cerrarle el paso a Vox mediante un doble pacto que hiciese alcaldesa de Madrid a la naranja Begoña Villacís a cambio del respaldo de Ciudadanos al socialista Ángel Gabilondo.

Villegas se comprometió a que Manuela Carmena no siga siendo alcaldesa „algo que Vox no garantizó vista la situación„ pero rechazó de plano pactar con Gabilondo si no se distancia de las políticas de Pedro Sánchez

El dirigente naranja, disconforme con la oferta de Manuel Valls a Ada Colau, aprovechó para pedirle "humildad" y esperar a ver lo que hacen quienes tienen oportunidades de gobernar.

Colau mantuvo el silencio sobre el apoyo propuesto por Valls y anunció que sigue negociando con ERC un tripartito que incluiría al PSC.

Sin embargo, lo que los socialistas catalanes apoyan es la fórmula Valls y Esquerra quiere a JxC como socio.