Pablo Iglesias insiste en un gobierno de coalición: "Los ministerios son lo de menos"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al PSOE "coherencia" a la hora de plantear alianzas postelectorales, con la advertencia de que "decir una cosa en campaña y hacer otra" perjudica la estabilidad, y ha insistido en su propósito de formar parte del Gobierno para impulsar políticas sociales "desde dentro".

"Si lo que queremos es un horizonte de estabilidad y certeza para nuestro país, no se puede decir una cosa en campaña y hacer otra inmediatamente después. Aquí viene una crítica afectuosa, irónica y esperanzada a nuestros socios del PSOE, que parece que han tardado poco en proponer una suerte de acuerdos de gobierno a Ciudadanos", ha apuntado durante la reunión del Círculo de Economía de Sitges.

Ante un auditorio lleno de empresarios, ha agregado: "Es poco entendible presentarte a unas elecciones con un programa progresista y después querer llegar a acuerdos de gobierno con quien no tiene un programa progresista, sino prácticamente lo contrario".

En tono irónico, Iglesias ha destacado que forma parte de la política que los partidos sean "víctimas de ciertas promiscuidades" una vez pasan la campaña -"en época postelectoral el incumplimiento de los mandamientos es muy frecuente", ha dicho-, pero ha alertado que "incumplir en exceso el sexto mandamiento -en referencia a "no mentirás"- puede ser una falta de respeto para los electores".

En este sentido, ha reivindicado que la mejor opción que tiene el Partido Socialista para no incurrir en una "incoherencia grave" es articular un gobierno de coalición "estable" entre PSOE y Unidas Podemos, "sostenido por una base política sólida".

"No se trata de pedir sillones, sino de comprometerse con las reformas", ha recalcado Iglesias, que ha precisado que su intención es impulsar políticas sociales desde dentro.

Con las negociaciones aún en marcha, se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo "y va a salir bien"; "entre otras cosas, porque es lo que quiere la gente", ha apostillado, refiriéndose a la encuesta del CIS publicada este jueves, que indica que una alianza entre socialistas y morados sería la opción favorita de sus votantes.

Con políticas progresistas, ha resaltado, ese gobierno de coalición debería aspirar a ser una referencia en Europa sobre cómo se puede dar respuesta al malestar social que persiste tras la crisis económica, "en contraste con las soluciones que se han planteado desde Italia", donde gobiernan la Liga de Matteo Salvini y el M5E de Luigi de Maio.





"Una España policéntrica"



Aún en materia postelectoral, Iglesias ha rehusado valorar la opción de que en Barcelona haya un pacto entre comunes y PSC con el apoyo externo de Manuel Valls, a quien apoya Cs: "Eso es algo que tendrán que explicar nuestros compañeros de los comunes. Creo que han sido muy claros en su apuesta por el entendimiento con las fuerzas progresistas, y creo que van a trabajar en esa dirección".

Lo que sí que ha expuesto el líder morado es que le gustaría que España fuera "policéntrica" y que las élites entendieran que la pluralidad es un factor de "ventaja competitiva" que puede contribuir a que España sea más eficiente económicamente.

Una eficiencia, ha detallado, que se debe conseguir mediante reformas de calado en materia económica y laboral, como la reducción de la jornada o el aumento de la fiscalidad, que se deberían acompañar con políticas sociales para asegurar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, Iglesias ha señalado que "es muy fácil despreciar el papel del Estado" cuando uno tiene recursos suficientes para pagar una educación o una sanidad privada, pero ha recordado que hay muchos ciudadanos que, aún trabajando muchas horas, se encuentran en situación de pobreza, no se pueden permitir ir vacaciones, no pueden ahorrar y no llegan a fin mes.