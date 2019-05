El PSOE se abre a incluir a miembros de Podemos en el Gobierno, sin coalición

El coordinador del PSOE para los pactos postelectorales, José Luis Ábalos, no se opone a la inclusión de miembros de Unidas Podemos en un Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja claro que esa posibilidad no sería una coalición de gobierno y que la opción que prefieren es un gabinete "socialista" abierto a independientes de prestigio.

Las palabras de Ábalos llegan después de que, desde Podemos, se amenazara veladamente con hacer fracasar la investidura de Sánchez, que ayer superó por primera vez el aprobado (5,1 puntos) en un sondeo del CIS.

"El término coalición no nos gusta. Podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, en este caso de Podemos, pero no bajo la fórmula de la coalición", explicó ayer el número tres de los socialistas. Para Ábalos, esta fórmula solo tendría sentido si PSOE y Unidas Podemos sumaran mayoría absoluta. Dado que no es así, el PSOE necesita recurrir a otras fuerzas políticas, "y que no sean reactivas". Lo que no obsta para que Ferraz siga teniendo a Podemos por "un socio programático prioritario". Pero un socio para acordar "programas de transformación social", más que "presencias en el Gobierno". Antes, la dirigente de Podemos Noelia Vera no ocultó que su partido seguirá peleando por armar una coalición, pese al fiasco del 26-M, porque la correlación de fuerzas en el Congreso "es la que es". Reclamó a Sánchez que componga un Ejecutivo "amplio" ante la sospecha de que le está "haciendo ojos" a Ciudadanos. "Esto tiene que ser más serio, hablamos de cambiar la vida de la gente y si pacta con Ciudadanos, allá el PSOE", avisó Vera.

Otro aviso le llegó a los socialistas desde Coalición Canaria (CC). Por segundo día consecutivo, su diputada Ana Oramas advirtió que CC no respaldará la investidura de Sánchez si el PSOE alcanza un acuerdo con Podemos para un Gobierno de coalición o para desarrollar un programa político. Y descartó un cambio de cromos con el PSOE: apoyo a Sánchez en el Congreso a cambio de que Fernando Clavijo siga presidiendo Canarias, donde el PSOE venció en los comicios del domingo y los nacionalistas canarios, sin un pacto con los socialistas, tendrían que llegar a un acuerdo con el resto de los partidos para poder gobernar.

Aparte, Oramas cree que a Sánchez "no le va a temblar la mano" si tiene que convocar elecciones porque no le salen las cuentas para la investidura.

Por otra parte, la Mesa del Congreso avaló que ERC tenga grupo parlamentario propio, en cuya composición no figura ya Oriol Junqueras „que ha sido suspendido y será eurodiputado„, pero se lo denegó a Junts per Catalunya (JxC) porque no cumple los requisitos que establece el reglamento de la Cámara.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo explicó: JxC ni tiene el mínimo de 15 diputados para formar grupo, ni, aun teniendo más de 5, obtuvo más del 15% de los votos en cada una de las cuatro provincias catalanas. La Mesa estudiará la semana que viene los efectos de la suspensión de tres diputados de JxC.