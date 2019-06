C's rechaza sentarse con Vox, que exige negociar con el PP y Rivera a la vez

Ciudadanos no se sentará a negociar con Vox en ninguna de las plazas en las que la concurrencia de la ultraderecha sea necesaria para un gobierno con los populares. La decisión de la Ejecutiva del partido de Rivera choca frontalmente con la exigencia de la formación de Abascal de que en las conversaciones intervengan las tres fuerzas y su rechazo a que "nos enseñen un documento como si se tratara de un trágala". Vox se niega a reeditar un pacto a la andaluza, que considera "papel mojado" y amenaza con dejar en precario el gobierno que encabeza Juan Manuel Moreno con una enmienda a la totalidad de los presupuestos. La pugna entre los dos con los que aspira a pactar deja el PP en una posición incómoda, justo cuando se prepara para abrir conversaciones con ambos, y mantiene en el aire la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, los gobiernos que sirvieron a Casado para una celebración simbólica en la noche del 26 de mayo pese al retroceso electoral de su partido.

La reunión del comité ejecutivo de Ciudadanos de ayer era decisiva para trazar las líneas maestras de los pactos que dibujaran en nuevo mapa del poder político territorial. Los discrepantes con el veto a los socialistas lanzado por Rivera durante la campaña electoral defendieron flexibilizar posiciones. Las nuevas directrices son claras: ninguna negociación con Vox ni con Podemos; el PP es el socio "preferente", pero también "excepcionalmente" se abre la puerta a los socialistas sin necesidad de que "renuncien" al sanchismo o se comprometan de forma incondicional a aplicar el 155 en Cataluña. El primer punto del decálogo de condiciones a sus posibles socios, aprobado ayer por el comité ejecutivo, incluye la intervención de la Generalitat como un instrumento en la defensa de la unidad de España, pero no una medida de aplicación inmediata.

La preferencia por el PP queda lastrada, sin embargo, por la circunstancia de que en buena parte de los lugares en los que ese acuerdo puede fraguarse no tendrá virtualidad sin el apoyo de Vox. Y lo de Abascal, en línea con lo que ya vienen anticipando, no transigirán con el veto de Ciudadanos y su rechazo a sentarse con ellos. El líder de la formación ultraderechista instaba ayer a los de Rivera a actuar con "madurez política" y a reconsiderar su negativa a negociar con Vox para articular una mayoría alternativa a la izquierda en lugares como Madrid. "Seremos razonables y flexibles, pero no vamos a admitir que nos enseñen un documento como si se tratara de un trágala", advierte Abascal. Más explícita, la candidata de Vox a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, exige un pacto suscrito a la vez con PP y Ciudadanos para acordar un Gobierno autonómico. "No sirve firmar un acuerdo y que venga otro y diga que es papel mojado como en Andalucía", apunta Monasterio. Pese a esa posición de Vox, que de mantenerse hasta el final impediría el PP seguir al frente del Ejecutivo regional de Madrid y desplazar de la Alcaldía a Manuel Carmena, lo socialistas se muestran escépticos sobre las posibilidad de que su candidato Ángel Gabilondo se convierta en presidente autonómico. "Por lo que veo y oigo, concretamente a Ciudadanos, que son los que tienen la responsabilidad de apostar por la fuerza que ha ganado o por un gobierno tripartito, dando cabida a la ultraderecha, parece que está difícil que Gabilondo sea el presidente de los madrileños. En su tejado está la pelota", emplazaba ayer secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.

El PP prepara los contactos con Ciudadanos y Vox en la confianza de "poner en marcha ya de una manera formal las negociaciones entre los tres", afirmaba ayer su secretario general, Teodoro García Egea. Ante la perspectiva de que ese encuentro no resulte posible por el rechazo de los de Rivera, García Egea anticipa que se reunirán por separado con ambos partidos, una opción que rechaza la formación que lidera Santiago Abascal.