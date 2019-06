Iglesias hace autocrítica en la cabeza de Echenique con la aplicación práctica de una máxima tan universal que se impone a todo distingo ideológico: quien manda nunca se equivoca, los errores siempre vienen de abajo. El recién caído de la tercera plaza en el escalafón „las dos primeras son asunto de familia„ fue fiel servidor y buen defensor de la línea ejecutiva, docilidad que lo convierte en la perfecta víctima propiciatoria, esa que además de no protestar secundará los chistes del jefe sobre su sacrificio.

Pese a todo, tienen razón quienes desde Podemos niegan que lo de Echenique sea una purga. Más que desde la perspectiva de Stalin, el desalojo se explica desde la ley elemental que rige la física del universo de Tony Soprano: el dinero sube, la mierda baja. Basta sustituir dinero por poder y tendremos la ecuación en la versión de Iglesias.

Echenique se va como movimiento preventivo ante los críticos, cuya potencia todavía está por medir en el cargado ambiente interno que dejan dos sucesivos fracasos electorales. Para no verse a sí mismo, Iglesias mira hacia afuera y atribuye la penúltima derrota de Podemos a su falta de implantación territorial. En realidad nunca la tuvo, pero eso no fue obstáculo para que hace cuatro años consiguiera una presencia muy amplia, en algunos casos decisiva, de la que ahora carece. Las confluencias territoriales fueron una suerte de franquiciado político, en el que los periféricos se beneficiaron de la marca de referencia y los de la casa central de la apariencia de estar allí donde no llegaban. El vínculo básico era compartir un malestar común, en sintonía con un electorado caliente que renegaba de los partidos clásicos. Aunque muchas de sus causas permanezcan, esa marea bajó mientras, encerrado en su dominio, Iglesias desalojaba el talento político que podía hacer de Podemos algo distinto del artefacto fallido que comienza a ser. Ahora, de la amplia variedad de los círculos originales, sólo queda el círculo íntimo del líder.