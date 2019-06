Los diputados suspendidos no cobrarán ni un solo día de sueldo

Los cuatro diputados suspendidos no cobrarán ni un solo día de sueldo, según acordó ayer la Mesa del Congreso con arreglo al criterio de los letrados de la Cámara.

Los diputados elegidos en las elecciones generales del pasado 28 de abril generan derecho a cobrar su asignación desde el día de las elecciones aunque no formalicen su condición de parlamentarios hasta el día de la constitución de la Cámara. Vox presentó un escrito ante el órgano que rige a vida parlamentaria solicitando que ninguno de ellos cobrara, una petición defendida también por Ciudadanos y el PP en el órgano de gobierno de la Cámara y finalmente atendida pese al rechazo de Unidas Podemos.

El retroceso electoral comienza a generar problemas laborales al Partido Popular, después de que decidiera prescindir de personal en el Congreso, que, en algunos casos, llevaba trabajando desde hace décadas, al que ahora se pretendería liquidar como eventual y al que se le deniega el acceso a los despachos. El PP asegura que "no se les ha despedido" sino que se trata de empleados en excedencia que piden su reincorporación al grupo popular. Al estar en esta situación no pueden acceder al puesto de trabajo, por no estar dados de alta en la Seguridad Social, aseguran desde el PP.

La falta de acuerdo impide asignar por ahora a cada grupo la zona de escaños que ocupará en el hemiciclo.