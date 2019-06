La ronda del Rey deja al descubierto los vetos cruzados que afrontará Sánchez

El inicio de la ronda de entrevistas de los grupos políticos con el Rey dejó ayer al descubierto los vetos cruzados que pueden complicar una investidura a la que Pedro Sánchez se enfrentará con números muy ajustados. Por el palacio de la Zarzuela pasaron ayer los representantes de ocho formaciones, que pusieron en evidencia algunos puntos calientes. Mientras UPN mostró su disposición a facilitar, con el apoyo o la abstención, que el candidato PSOE sea de nuevo presidente a cambio de que los socialistas navarros renuncien a pugnar por el Gobierno autonómico, el PNV amenaza con retirarle su decisivos respaldo si deja que la derecha se haga con el podr regional a través de Navarra Suma. La representantes de Coalición Cnaria, Ana Oramas, anticipó que Sánchez no tendrá su apoyo si pacto un Ejecutivo de coalición con Podemos o alcanza acuerdos programáticos con la formación de Pablo Iglesias, integrante del núcleo parlamentario que dará cobertura al nuevo Gobierno.

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el asturiano José María Mazón, abrió ayer, en su condición de grupo más pequeño, la ronda de consultas con el Rey, Por el PNV, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, cerró la primera jornada con un encuentro de una hora con el monarca, del que eludió dar detalles. Los votos de ambas formaciones están en los cálculos qie acercan a Sánchez a la mayoría necesaria para conseguir la Presidencia. El PRC garantiza su respaldo a cambio del compromiso de que el AVE llegue a Santander. El PNV, decisivo en la suma de la investidura, no anticipa exigencias. Sí muestra su inquietud por el hecho de que desde la ejecutiva federal del PSOE se intente disuadir a los socialistas navarros de pugnar por el Ejecutivo autonómico, al frente de un bloque de izquierda en el que estaría Geroa Bai, marca navarra de los nacionalistas vascos, y que alcanzaría a gobernar con la abstención de Bildu. Los peneuvistas exign al PSOE un compromiso firme en Navarra, justo a lo que pide que renuncie UPN a cambio de facilitar la investidura, según manifestó ayer su presidente y candidato a la presidencia navarra, Javier Esparza. UPN acudió a los comicios regionales en la coalición Navarra Suma junto a PP y Ciudadanos, que obtuvo la mayoría aunque puede ser desplazada por la suma de la izquierda.

Para darle sus dos votos, Coalición Canaria exige a Sánchez que se comprometa a gobernar en minoría y renuncie a una coalción con Unidos Podemos, justo la condición que las tres formaciones agrupadas bajo esa marca que ayer acudieron a ver al Rey consideran decisiva para apoyar al candidato socialista.

Felipe VI completará hoy la ronda de entrevistas, tras la que comunicará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el nombre del candidato a la investidura. Al no estar marcados por ley, los plazos a partir de ahí quedan a la convenincia de los partidos y el debate podría no celebrarse hasta julio.

Mantener la mayoría

La Mesa del Congreso decidió ayer, siguiendo el criterio de los letrados, mantener la mayoría absoluta de la Cámara en los 176 votos actuales, al considerar que los cuatro diputados soberanistas suspendidos por estar prisión preventiva conservan su condición parlamentaria y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros. De esta forma, Sánchez tendrá que sumar 176 votos para salir investido al primer intento, y no los 174 que le bastarían si los parlamentarios suspendidos quedaran fuera del cómputo. La suspensión de los cuatro diputados repercute en sus derechos y deberes, pero "no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les priva del ejercicio, pero no de la titularidad del cargo", señala el informe jurídico, que establece diferencias con casos precedentes en los que sí se redujo la mayoría.