PP y Vox pactan el control de los municipios donde no dependen de C's

PP y Vox cerraron ayer "un principio de acuerdo" por el que se repartirán el gobierno de los municipios donde suman mayoría por sí solos sin depender de C's, caso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Almería. De momento se trata de un acuerdo verbal „pendiente de unas conversaciones, ya centradas en lo programático, que no empezarán hasta la semana entrante„, pero el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, presentó lo logrado como un "primer punto de partida interesante" para conformar lo que no tuvo reparos en denominar "gobiernos de la libertad", que contrapuso a "los gobiernos del cambio... a peor" que la izquierda puso en marcha hace cuatro años.

La delegación de Vox la encabezaba su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Ni él ni García Egea quisieron concretar en cuántos municipios será de aplicación el acuerdo principiado ayer, pero el dirigente del partido de extrema derecha citó los casos de Pozuelo de Alarcón y Almería como dos de los más emblemáticos.

Tras dos horas y media de reunión, el portavoz de Vox en la Cámara baja explicó en rueda de prensa que, aunque los dos partidos no han firmado "ningún papel", confía en que las conversaciones que continuarán entre los dos "equipos locales" fructifiquen y permitan recoger en uno o varios documentos los acuerdos alcanzados.

Al margen de este pacto a dos, Espinosa repitió que su partido no acordará nada con C's si los de Albert Rivera no se sientan a negociar con Vox. Y resumió el planteamiento que a su juicio debe presidir las negociaciones: no se trata de quién llama a quién, sino de que haya voluntad de acordar. A lo que agregó que su partido está haciendo "permanentemente" gestos de buena voluntad con Ciudadanos que, de no ser correspondidos, impedirán a Vox facilitar a C's la entrada en las Mesas de las asambleas autonómicas, caso de la de Madrid.

García Egea, después, dijo que está "dentro de la normalidad" que C's hable con el PSOE en algunos territorios donde ya ha abierto negociaciones.