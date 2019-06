Cesado por decir que España no vetaría a una Escocia independiente

El Ministerio de Exteriores destituyó ayer al cónsul general en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, en razón de que el diplomático afirmara que España no vetaría la entrada en la UE de una Escocia independizada del Reino Unido. El departamento que Josep Borrell dirige en funciones ha tomado las palabras de Vecino como prueba de una "clara extralimitación". La destitución llega después de que el diario de tendencia independentista The National publicara una carta en la que Vecino aseguraba que España no vetaría el ingreso de Escocia como país independiente en la UE.