El Partido Popular desautoriza a Díaz Ayuso por pedir la abstención ante Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, desautorizó ayer a la candidata del partido en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que poco antes se había mostrado partidaria de la abstención de los diputados populares en el Congreso para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La sugerencia de la neófita política del PP duró poco, porque el número dos del partido salió enseguida a tapar el hueco: "No solo no vamos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultarla".

García Egea cerró "la puerta" a cualquier posibilidad de que Sánchez sea presidente porque el PP cambie de postura y agregó que en el partido "todos" piensan lo mismo. El PP, argumentó, "no es un partido bisagra", sino el líder de la oposición y la alternativa de Gobierno. Y sobre lo dicho por Ayuso, explicó que había hablado con la candidata "antes y después" de sus declaraciones y constatado que están "plenamente en línea" a este respecto, porque "a toda España le gustaría que Sánchez no gobernase con los nacionalistas, pero es la única opción que tiene o bien irnos a elecciones". Y concluyó: "La pelota no está en el tejado del PP, sino en el de Sánchez".

De su lado, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, avanzó que el líder naranja, Albert Rivera, le dirá hoy a Sánchez que no apoyarán que repita como presidente del Gobierno "ni por activa ni por pasiva", con lo que descarta la abstención que, entre otros, le demandó ayer Vox.