El PSOE presiona a Podemos, PP y C's con otras elecciones si impiden la investidura

El PSOE optó ayer por calentar la ronda de contactos con vistas a la investidura que arranca hoy, y presionó a los tres partidos que pueden facilitarla u obstaculizarla „Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular„ con el peligro de la repetición de las elecciones. Pedro Sánchez está citado por la mañana con Pablo Iglesias y, por la tarde, con Albert Rivera y Pablo Casado.

"La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar", avisó el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, para después, en tono admonitorio, lanzar una doble advertencia: las "urnas también tienen memoria", y los españoles "no perdonarán a quien ponga en solfa la viabilidad de la legislatura".

Sin embargo, eso no significa que el presidente en funciones vaya a pedir hoy a Casado y a Rivera la abstención, porque "hay otras formas de plantear" la cuestión, y lo que les pedirá es una "reflexión" para ver si "colaboran", explicó el número tres de los socialistas, que integra, junto con la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, el equipo de negociación del PSOE, si bien será el propio Pedro Sánchez quien dirija las conversaciones con los grupos parlamentarios.

"No resuelve la investidura"

Ábalos también respondió a la demanda de Unidas Podemos de conformar un Gobierno de coalición entre socialistas y morados. Y no se conformó con repetir que esa no es la fórmula adecuada, ya que entre ambos partidos no suman mayoría absoluta, sino que, yendo más lejos, concluyó que un gabinete "de esa naturaleza puede restar".

"No solo no resuelve la gobernabilidad, es que no resuelve la investidura", dijo el socialista, aludiendo seguramente a que el PSOE no podrá contar con la abstención de los dos diputados de Coalición Canaria si, a la vez, se coliga con Podemos, y los dos votos canarios puede ser imprescindibles si los dos diputados de UPN no se abstienen por la negativa del PSOE a facilitar un Gobierno de Navarra Suma.

"Currarse" los apoyos

Ajeno a todo ello, Pablo Iglesias reclamó ayer para Unidas Podemos carteras que tengan que ver "con la aplicación de derechos sociales".

Y dado que habló de tomar medidas sobre la temporalidad laboral y la justicia fiscal, se interpretó que pedía los ministerios de Trabajo y Hacienda.

En una entrevista en TVE el líder de los morados consideró que "lo razonable" es que el PSOE ejerza como partido más votado "y se curre un poco los apoyos".

A pesar de tildar de "impresentable" la actitud de Pedro Sánchez por tratar de presentarse como única alternativa cuando se encuentra a distancia de la mayoría absoluta, el líder de la formación morada se mostró realista pero firme y reconoció que "con 42 diputados no podemos imponer todo nuestro programa, ni siquiera buena parte pero algunas cosas sí y se las hemos hecho saber al PSOE".