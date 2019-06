Las defensas de Cuixart y Forcadell consideran que la Fiscalía "exagera"

Los alegatos finales de los acusados estuvieron precedidos por los informes finales que presentaron los abogados de 5 de ellos (Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Santiago Vila). Las más beligerantes fueron las defensoras de Cuixart, Marina Roig, y Forcadell, Olga Arderiu. Ambas afearon a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado su "tergiversación" de los hechos para acusar a sus clientes por rebelión. Arderiu lo resumió así: "De lo que se trata aquí es de exagerar la conducta de la señora Forcadell". Y Roig advirtió que "la unidad de España no puede enturbiar un derecho fundamental. No se puede ponderar entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales". Lo que debe dilucidar la Sala, añadió, es si lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue una cadena de hechos delictivos o un ejercicio del derecho de reunión (así, el 20-S). Mariano Vergés, abogado de Bassa, alertó de la "sobredimensión" de los hechos, y en una exposición del todo coincidente con la de Javier Melero, el letrado de Forn, afirmó que el Estado no necesitaba emplear la fuerza para impedir el 1-O, "le bastaba con no reconocer el resultado". Y, además, la votación "no supuso un grave peligro para el sistema constitucional". Si no, razonó, se hubiera declarado el Estado de sitio.