El Gobierno pide a Cs que deje de bloquear la investidura

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reclamado hoy a Ciudadanos, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no obstaculice la investidura y tenga una actitud constructiva dado que no hay otra alternativa a que gobierne el PSOE. Además, y con relación a la posible abstención de ERC, ha señalado que no les va a criticar por intentar desbloquear, pero que esta sería una decisión del partido independentista.

En cualquier caso, ha insistido en que la alternativa a que se produzca una investidura de Pedro Sánchez es la repetición de las elecciones generales. Algo que, ha precisado, no quiere nadie.

La Portavoz del Ejecutivo ha realizado una reflexión previa al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha apelado directamente a Ciudadanos para que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez, pero no ha aclarado, a preguntas de los periodistas, si sería a cambio de algo o de manera gratuita.

Se ha limitado a señalar que esa respuesta la tiene que dar el presidente del Gobierno y el PSOE y que si los 'naranjas' quieren pactos de Estado como ha anunciado Albert Rivera, "habrá que establecer una carretera", hacer "caminos".



Establecer una carretera con Cs para los pactos de estado

"Queremos que Ciudadanos reflexione sobre su posición en la política, que se modifique una posición de obstaculización por una posición de construcción", ha pedido Celaá al comienzo de su reflexión.

Aunque después, a lo largo de sus intervenciones, ha añadido al PP recordando la afirmación que realizó Pablo Casado en 2016, cuando apeló a la abstención del PSOE por la diferencia de más de 50 escaños que le sacaban los populares a los socialistas. En aquella ocasión, ha recordado la Portavoz del Ejecutivo, el PSOE se abstuvo con Mariano Rajoy.

La ministra ha querido dejar claro que, aunque al PSOE es a quien corresponde la responsabilidad de formar gobierno, también hay otras fuerzas políticas a las que les corresponde la tarea de "no obstaculizar" la investidura absteniéndose en la misma.



No hay otra alternativa a Sánchez salvo elecciones



En este sentido, ha advertido de que "no hay otra alternativa" a que gobierne Pedro Sánchez, "salvo la del artículo 99 de la Constitución", es decir, que en caso de que no se logre la investidura --en el plazo de dos meses después de fracasar la primera-- tendría que haber "otra contienda" electoral. Aunque ha admitido que esa opción no la desea nadie.

Por lo tanto, ha recalcado que, "si no hoy otra alternativa", los partidos tienen que leer "con justicia" los datos "inequívocos" que los ciudadanos han puesto encima de la mesa. "Si no hay otra alternativa, ¿a qué viene la obstaculización?, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo", ha exclamado.

Isabel Celaá también ha rechazado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo no se haya puesto a negociar a pesar de que esté instando al resto de los partidos a facilitar que haya un gobierno "cuanto antes". En este sentido, ha alegado que el Gobierno "no está mano sobre mano en un sofá esperando que salga el sol, sino trabajando por la mañana y por la tarde".



Si ERC se abstiene, lo hará libremente



En cuanto a la posible abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, la Portavoz ha asegurado que si lo hace será "libremente" por que "nada se ha negociado". "Lo que haga ERC será una cuestión de ERC, que puedo entender que no está en la obstrucción, sino en la construcción, no está en el bloqueo, sino en el desbloqueo", ha argumentado.

En esta línea, ha reclamado que no se critique por ello al partido de Oriol Junqueras: "No hay motivo para criticar a quien tiene actitud de desbloquear".

También ha rechazado que se quieran establecer diferencias entre la abstención que piden a Ciudadanos y la que aceptarían de ERC u otros partidos. Pero ha destacado las "incoherencias" de la formación de Albert Rivera asegurando que resulta "sorprendente" que el partido 'naranja' no se preste a construir la única alternativa de Gobierno que hay en ente momento.

Aunque Isabel Celaá no ha querido fijar una fecha para la investidura ha seguido manteniendo que el PSOE quiere que sea para antes del verano y considera que hasta julio aún queda mucho tiempo.

La Portavoz tampoco ha precisado en qué consistirá el Gobierno de cooperación que ha propuesto Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Se ha limitado a decir que se irá concretando y que eso le corresponde al presidente del Gobierno a medida que avance la negociación.