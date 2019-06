El Tribunal Supremo impide a Junqueras acceder a su acta de eurodiputado

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo denegó ayer el permiso a Oriol Junqueras para que el lunes pueda acudir al Congreso a acatar la Constitución como paso previo a hacerse con el acta de eurodiputado. El tribunal que preside Manuel Marchena justifica su decisión por entender que esa autorización conllevaría también el permiso para que el líder de ERC acuda a Bruselas a tomar posesión de su escaño, lo que lo dejaría fuera de la jurisdicción española. Con su traslado a la sede del Parlamento Europeo, Junqueras podría sustraerse al proceso judicial en que se encuentra inmerso, solo pendiente ya de la sentencia. El auto del Supremo tuvo fuerte contestación desde el soberanismo. El Gobierno pidió que esta decisión no interfiera en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, después de que el jueves ERC anticipase una posible absteneción en la segunda votación.

Marchena y los otros 6 magistrados que integran la Sala que juzga a los 12 acusados por el procés se adhiere a la tesis de la Fiscalía, contraria a permitir que Junqueras acudiera al Congreso para formalizar su acatamiento de la Carta Magna. Por contra, la Abogacía del Estado se mostraba partidaria de conceder el permiso, como el tribunal hizo ya para que Junqueras adquiriera la condición de diputado, después suspendida por la Mesa del Congreso. Sin embargo, la Sala advierte diferencias entre ambas situaciones. Permitir que acuda de nuevo al Congreso " supone la puesta en marcha de un trámite que culminaría con un doble efecto": la obligada renuncia de Junqueras como diputado, cargo incompatible con el de eurodiputado, y "su obligado traslado a Bruselas para la toma de posesión". Esta circunstancia "pondría en un irreversible peligro" el proceso judicial cuando acaba de concluir la vista oral y solo falta la sentencia. La Sala explica que el viaje de Junqueras a la capital belga implica "la pérdida del control jurisdiccional" sobre la prisión preventiva "desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español". Con el agravante de la presencia de Carles Puigdemont. El auto alude sin nombrarlo al expresident al apuntar que Bruselas " es el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría. Y así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales que mantiene con líderes políticos". Puigdemont tampoco podrá acceder a su acta de eurodiputado al ser requisito indispensable que acate la Constitución en el Congreso. Su vuelta a España supondría la detención inmediata.

Derecho de participación

La Sala de Marchena trata de conciliar en su resolución "la convergencia de los derechos y las limitaciones impuestas" por la prisión preventiva de Junqueras. Para ello argumenta que el que no acceda a su acta de eurodiputado no vulnera su derecho de participación política ya que no significa que se le prive de su condición de miembro del Europarlamento. El escaño de Junqueras quedará "vacante hasta que se colmen los requisitos que desencadenan la adquisición del derecho y la inmunidad de la que gozan los parlamentarios europeos" y podría acceder a él cuando haya sentencia sobre el procés. "Se abre, por tanto, un paréntesis interruptivo que no menoscaba la adquisición de la titularidad del derecho sino que aplaza su verdadero y efectivo reconocimiento", establece el auto. En estas circunstancias, Oriol Junqueras seguirá previsiblemente como diputado en situación de suspensión, sin que corra la lista electoral.