Sánchez presiona a Iglesias para aceptar un pacto sin entrar en el Gobierno

El PSOE presiona a Unidas Podemos para que renuncie a su pretensión de entrar en el futuro Gobierno y acepte la incorporación de algunos de sus representantes en cargos ministeriales de segundo nivel a cambio de facilitar que Pedro Sánchez sea presidente. Los socialistas insisten que entre la primera y la segunda semana de julio su candidato irá a la investidura, a riesgo de fallar y se inicie el proceso hacia unas nuevas elecciones. La decisión en el último momento del PSN de dar la presidencia del Parlamento navarro a Geroa Bai, coalición que encabeza el PNV, y aceptar la presidencia de Bildu en la Mesa facilita el buen clima de negociación de Sánchez con los nacionalistas vascos y mantiene abierta la puerta a que los radicales se abstengan en la segunda votación.

En alusión al último encuentro entre Sánchez e Iglesias, el lunes en La Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo afirmaba ayer que "la oferta que ha hecho el presidente no está ubicada en el Consejo de Ministros". Quería decir Calvo que la propuesta al líder de Podemos consiste en "algunos puestos de responsabilidad importante", pero no en primera línea política. La exigencia de Iglesias de entrar en el Gobierno toma cuerpo así como el escollo principal de la negociación de la investidura. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, insistía ayer en un acuerdo de Gobierno "completo" que implica "negociarlo todo", tanto los programas como los equipos.

Mientras esa vía se complica, se van trenzando otros posibles apoyos. La composición de la Mesa del Parlamento de Navarra, resultado de un acuerdo de última hora entre PSN y Geroa Bai, allanó ayer el camino para la negociación del próximo Gobierno en la Comunidad foral con un pacto que podría dar la presidencia al PSOE navarro. La Cámara estará presidida por Unai Hualde y en el órgano que rige la vida parlamentaria se sentará EH Bildu. Todos los intervinientes en el acuerdo desvincularon este primer paso de sus respectivas posiciones ante la votación de Sánchez para encabezar un nuevo Ejecutivo. "No tiene que ver Navarra con lo que podamos hacer en la investidura del presidente", afirmaba ayer Calvo. Para la Ejecutiva del PNV, ese acuerdo no debe considerarse "en absoluto" como un avance en el apoyo a la investidura de Sánchez, quien "no cuenta" en estos momentos con sus seis votos.

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, considera lo ocurrido en el Parlamento navarro como un "primer pago" a los independentistas y una "traición" de los socialistas en Navarra. Sánchez "está dispuesto a ceder cualquier cosa para seguir en el Gobierno", asegura Casado. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que el pacto para la Mesa del Parlamento anticipa un Ejecutivo encabezado por el PSN que desplazará a Navarra Suma, la coalción de UPN con la formación de Rivera. UPN ofreció a Sánchez la abstención de sus diputados en el Congreso a cambio de que los socialistas les facilitasen el Ejecutivo navarro.