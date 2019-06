Sánchez transfiere a PP y Ciudadanos la responsabilidad de su investidura

La investidura de Pedro Sánchez sigue en punto muerto. A la espera de desencallar un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, el que más votos positivos aporta (42) de entre sus potenciales apoyos, el PNV mostraba ayer su impaciencia ante lo que considera "ritmo caribeño" del candidato e instaba a los socialistas a mover la negociación. ERC, cuya abstención podría ser crucial para que el aspirante del PSOE salga presidente en la segunda votación, ratifica que siguen los contactos iniciados entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, aunque sin concreción. El expresidente Mariano Rajoy se apunta a quienes defienden un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos (C's), cuyos votos garantizan una mayoría absoluta, aunque considera "poco probable" que se alcance.

En Bruselas, Sánchez insistía ayer en su línea de presionar a Casado y a Rivera para que sus formaciones se abstengan y permitan que salga del Congreso convertido de nuevo en presidente. "La responsabilidad de PP y C's, como partidos que se dicen de Estado, es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España". Insta a ambos a que digan "claramente" si buscan la repetición electoral y les reprocha que "no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad". Sánchez anticipa que se someterá a la investidura con un programa "moderado, progresista y europeísta" . "Lo importante es conformar pronto un gobierno" que aplique "una política económica sensata", afirmaba Rajoy. El expresidente apunta a que PSOE y Ciudadanos tienen mayoría para acordar un programa de gobierno, algo "mucho más difícil de conseguir con otras fuerzas políticas", aunque cree "poco probable" que se llegue a ese entendimiento.

El PNV, otro de los apoyos clave de Sánchez, se impacienta. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, reprochó ayer a Sánchez el "ritmo caribeño" de la negociación y aseguró que tras su encuentro con Ábalos la semana pasada no volvió a haber contactos.

Quien sí reconoce que sigue hablando con el PSOE es el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Los socialistas, según él, no concretan su petición de que los 15 diputados de ERC se abstengan sino que se limitan a hablar sobre todo "de bloqueo o no bloqueo". Rufián insiste en que su propósito no es "bloquear absolutamente nada", lo que compatibilizarán con "no dar un cheque en blanco". "La pregunta no es tanto qué haremos nosotros con el PSOE, sino qué hará el PSOE con ERC o con Cataluña", resume Rufián. "Si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras", afirmó Pablo Iglesias, que celebrabó los "gobiernos de coalición con programa progresista" de Canarias y La Rioja.