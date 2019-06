Aguirre obtuvo 566.000 euros de Indra para su campaña, según la UCO

La Guardia Civil asegura en un informe que la empresa Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Indra realizó una serie de pagos a una compañía de estrategia electoral que trabajó para el PP, camuflados en contratos de trabajos que no se hicieron. En un informe remitido al juez del caso Púnica que investiga en una pieza la posible financiación irregular del PP de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) menciona a Aguirre como una de las personas que pudo asistir a reuniones para preparar la campaña electoral celebradas con representantes de esa empresa de estrategia política. La Audiencia Provincial de Toledo ratificó ayer que no hubo delitos en la causa desgajada del caso Bárcenas sobre la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basuras de Toledo a cambio de una comisión de 200.000 euros para el PP de Castilla-La Mancha. El tribunal desestima el recurso interpuesto por IU y otros colectivos como Ecologistas en Acción contra el archivo de esta causa acordado en 2017 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, que consideró que no se había acreditado "entrega alguna de dinero" ni tampoco "su relación causal con alguna decisión adoptada por funcionarios o autoridades públicas".

Bárcenas aseguró que la adjudicación del contrato de basura de Toledo a Sufi obedeció a los 200.000 euros que la firma donó al PP para la campaña electoral de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En el juicio por la destrucción de los discos duros en los que el extesorero asegura que guardaba pruebas de la caja B del partido, tres informáticos citados por el PP aseguraron que ese tipo de borrado es una práctica normal.