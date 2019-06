Ministerios, o todos a retratarse

Otra semana de negociaciones poselectorales se consume hoy sin que haya quedado más claro cómo puede articularse la posibilidad aritmética de Pedro Sánchez de ser investido presidente del Gobierno. Será en la primera quincena de julio, pero ¿con qué respaldos? Desde el principio ha contado como dificultad la necesidad de disponer de la abstención de ERC o Bildu, pero últimamente es el núcleo duro de apoyos lo que le falla a Sánchez; sobremanera, el de los 42 diputados de Unidas Podemos, sin los cuales da igual que los republicanos o la izquierda abertzale se abstengan.

Pablo Iglesias quiere ministerios, pero Sánchez no quiere dárselos y el viernes zanjó la cuestión desde Bruselas: el partido morado "tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la Administración Pública". Nada, pues, de sentarse en el Consejo de Ministros.

Esa propuesta, a Sánchez le parece "sensata y ambiciosa". A Iglesias, en cambio, seguramente la parecerá una "provocación". Pero no lo dice, cumpliendo su promesa de negociar con discreción y sin entrar en batalla a través de los medios. Todo lo más, el viernes apuntó una solución, o lo que puede ser parte de ella: crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad ambiental que no podría caer en mejores en manos que las de Podemos. Su inspiración son los pactos alcanzados en autonomías como Baleares o Valencia, donde su partido tendrá vicepresidencias. Y espera una verdadera propuesta de Sánchez, por escrito y que detalle qué parcelas y en qué nivel de la Administración serán para Podemos. Si no, las negociaciones no avanzarán.

Así las cosas, al PSOE no le caben más opciones que presionar con la repetición de los comicios „ya se ha insinuado en este sentido por boca de su portavoz más duro, José Luis Ábalos„ y obligar a todos los partidos a retratarse en una sesión de investidura de incierto resultado, confiando en que tenga tanto éxito como la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy.

Esa estrategia de presión podría funcionar porque Podemos tiene mucho que perder en una nueva cita con las urnas, como demostró su debacle del 26-M. Pero todos los partidos „incluido el PSOE„ se arriesgan a perder apoyos en una nueva contienda electoral, y a Sánchez, erigido en pilar de la Unión Europea a la altura (casi) de Merkel y Macron, le conviene ser investido y formar Gobierno cuanto antes. Nada prestigia más en Europa que la estabilidad interna.

Por su parte, el ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, cree que la investidura de Pedro Sánchez "tendría que hacerse viable", ya que "supuestamente todos están por la estabilidad, por lo que tendrían que ayudar un poco". Así, puso como ejemplo Alemania, para lamentar que "aquí los partidos de centro no están muy en el centro", cuando en el país germano "normalmente el partido de centro estaría intentando competir por formar un gobierno con un partido socialista, con los de la izquierda, para poder llevar a cabo su programa". "Pero aquí no somos alemanes", lamentó.

Por último, el secretario de organización de C's en Madrid, César Zafra, acusó ayer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de utilizar la "abstención responsable" que pide al partido naranja como "excusa" para "tapar las vergüenzas" de sus contactos con partidos independentistas.