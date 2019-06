Casado ofrece "estabilidad" a Pedro Sánchez aunque no apoye su investidura

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "estabilidad" durante la próxima legislatura, pero ha recordado que es su "responsabilidad desbloquear" el proceso de investidura.

Casado, que ha presentado al presidente de la Junta de Andalucía en el acto 'La Razón de Juanma Moreno', ha asegurado que es Sánchez "el que tiene que conseguir los apoyos suficientes" para revalidar su mandato cuatro años.

"Yo no le he ofrecido pactar una investidura, que no es para lo que nos votaron los españoles. Pero sí dar una estabilidad a la legislatura", ha explicado el líder de los 'populares', que ha recordado que su partido "lleva un año tendiendo la mano al PSOE".

"Desde el 2 de agosto, que fue la primera vez que me reuní con Sánchez en Moncloa", ha recordado Casado. "Le ofrecimos una coalición de facto: un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado y otro para la unidad nacional. Él nos planteó cinco pactos de Estado: nosotros aceptamos los cinco", ha apuntado.

En este sentido, Casado ha ofrecido a Sánchez un nuevo pacto de Estado en Navarra "para que los asesinos" de EH Bildu "no vean que sus herederos políticos sacan rédito a una historia de la que no reniegan y por la que no han pedido perdón". "Bildu no es un partido homologable para una negociación, ni siquiera por omisión", ha zanjado.