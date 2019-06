La abstención de ERC permite rechazar una iniciativa legislativa para la independencia

Las abstención de ERC permitió que fuera rechazada ayer en la Mesa del Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía que la Cámara catalana declarase unilateralmente la independencia. Los republicanos „que justificaron su postura advirtiendo que no se puede "vivir de gestos de cara a la galería"„ se distancian de nuevo de su socio del Govern, Junts per Catalunya (JxC), que votó a favor alegando que la Mesa no puede actuar como un "órgano censor".

PSC y C's votaron en contra y el PP catalán, sin voto en la Mesa, aventuró que la postura de ERC puede tener una "relación directa" con su "hipotética abstención en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez". Fuentes de la presidencia del Parlament explicaron que la abstención de los 2 miembros de ERC en la Mesa, incluida la del presidente de la Cámara, Roger Torrent, obedece a cuestiones reglamentarias y de procedimiento, ya que incumple, entre otras cosas, la ley que regula las ILP. La ILP presentada por la plataforma Unitat per la Independència para recuperar la DUI de 2017 decae y no comenzará la recogida de firmas. "Votar a favor de la admisión a trámite de la ILP supondría incumplir la propia ley de las ILP que fue aprobada por el Parlament", que "restringe" su ámbito de actuación y "excluye expresamente determinadas materias", como la de la propuesta rechazada ayer, argumentaron fuentes de la presidencia de la Cámara.

El vicepresidente primero de la Cámara y diputado de JxC, Josep Costa, recordó unas palabras de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell „en prisión preventiva y acusada de rebelión„ para subrayar que en un Parlamento "se tiene que poder hablar de todo" y se debe poder "debatir y tramitar" cualquier iniciativa ciudadana. Costa reconoció que "la ley es un poco ambigua", pero su grupo es partidario de tramitar toda propuesta que llegue de la ciudadanía.

El consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, anunció que el Govern inicia "una nueva fase de expansión en los 5 continentes", con la aprobación de los decretos de creación de nuevas delegaciones de la Generalitat en Túnez, Argentina y México.