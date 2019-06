El líder de C's en Castilla y León, primer barón en pedir la abstención ante Sánchez

El presidente de Ciudadanos en Castilla y León y miembro de la ejecutiva nacional, Francisco Igea, se convirtió ayer en el primer barón naranja en pedir la abstención para que Pedro Sánchez pueda ser investido y que "el país no dependa en exclusiva" de los nacionalistas.

Tras la dimisión, el lunes, de Toni Roldán y su voto en contra de la estrategia de Ciudadanos de no negociar con el PSOE, Igea criticó que entre los socialistas no haya surgido voces discrepantes con sus acuerdos con nacionalistas en autonomías como la de Navarra. "No hay un solo Toni Roldán en el PSOE, solo hay Ábalos", lamentó Igea, para pedir que el paso dado por los discrepantes en C's tenga una réplica entre los socialistas para llegar a un acuerdo. "Sobran unos cuantos Ábalos", insistió sobre el secretario de Organización del PSOE.

El dirigente territorial de C's reconoció que el lunes defendió ante la ejecutiva naranja abrir la posibilidad de negociar una serie de condiciones con el PSOE para que el país no dependa de quienes "quieren destruirlo", y se mostró "seguro" de que, "si llega el momento", C's "estará a la altura de las circunstancias" y se aliará con quienes crean "en la igualdad" y en el constitucionalismo.

Sin embargo, la portavoz de C's, Inés Arrimadas, desdeñó las críticas de Roldán, Igea, Luis Garicano y Javier Nart, negó que se haya abierto una crisis en el partido, como sostiene el barón castellano-leonés, y restó importancia a las "discrepancias" de "cuatro personas de una ejecutiva de más de treinta". Paralelamente, los diputados Marcos de Quinto, Edmundo Bal y Joan Mesquida y el cabeza de lista en Aragón, Daniel Pérez, que fueron a las elecciones del 28-A como independientes, se afiliaron ayer a Ciudadanos.