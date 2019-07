Podemos bloquea la investidura en La Rioja al exigir tres de las ocho consejerías

La única diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Raquel Romero, bloqueó ayer la investidura de la candidata del PSOE, Concha Andreu, y sumó su voto a los 12 del Partido Popular (PP) y los 4 de Ciudadanos (C's) para reunir 17 frente a los 16 del PSOE (15) e IU (1). El partido de Pablo Iglesias reclama para sí tres de las ocho consejerías que tendría el futuro Gobierno regional.

Iglesias se desvinculó de la votación en la Cámara riojana „que podría ser un anticipo de lo que ocurra la próxima semana en el Congreso„ pero expresó su deseo de que su partido y los socialistas alcancen un acuerdo antes de mañana, cuando la votación se repetirá y Andreu solo necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra para ser investida.

"Yo no mando (en Podemos La Rioja) y no puedo intervenir, lo que sí digo es que quiero que haya acuerdo en La Rioja", dijo Iglesias, quien, al ser preguntado por la exigencia de tres consejerías, respondió que no se puede meter en las negociaciones. En cambio, el número tres socialista y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, juzgó "decepcionante, frustrante y deplorable" el bloqueo ocasionado por Romero.

Henar Moreno, la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, sí respaldó la candidatura de Andreu, pero sin el voto a favor de Romero, la aspirante socialista no saldrá investida mañana. La abstención dejaría a los dos bloques en empate a 16 y tampoco le serviría.

Así las cosas, mañana, día 18, empezaría a correr el plazo de dos meses a cuyo término se convocarían nuevas elecciones si ningún candidato es investido. El mismo plazo que ya corre en Madrid y Murcia, comunidades donde, como en La Rioja, los populares gobernaban desde más de veinte años.

La candidata del PSOE se negó a satisfacer la exigencia de Unidas Podemos de controlar tres consejerías, y, a lo sumo, ofreció a la formación morada un Gobierno de "corresponsabilidad" con cargos intermedios. Se trata de la misma oferta que Pedro Sánchez le hizo a Pablo Iglesias. Quizá por ello, Romero tachó ayer a Andreu de ser "una marioneta dirigida desde Madrid", colaboradora del "esperpéntico espectáculo" del líder del PSOE.

Denunció que los socialistas no han querido negociar con "transparencia" con ella, pero sí lo han hecho en "pactos de despacho", es decir, con IU. "Creen que somos la fuerza subalterna del PSOE, se equivocan. Podrán amenazar, mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende", retó Romero.

Andreu le recordó que "la coalición Unidas Podemos en La Rioja no existe", "se rompió", y tuvo que negociar por separado con sus dos diputadas. Y se quejó de que Romero no se haya sentado a negociar con el PSOE, delegando en Mario Herrera, que es el secretario general de Podemos en Ciudad Real, quien, según su versión, se "plantó" en la exigencia de las tres consejerías.