Los líderes políticos se reencuentran hoy en el pleno extraordinario del Congreso

Los líderes del PP, Pablo Casado; Cs, Albert Rivera,;y UP, Pablo Iglesias, se reencontrarán hoy en el pleno extraordinario del Congreso en el que comparece la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para dar explicaciones sobre la crisis del Open Arms. Esta será la primera vez en la que coincidan tras el descanso veraniego de agosto, y después de la sesión de investidura fallida del mes de julio de Pedro Sánchez, quien no está previsto que acuda. La comparecencia de Calvo se produce antes del inicio del período de sesiones ordinario en el Congreso, a petición UP, ERC y el Grupo Mixto, cuya solicitud fue aprobada en la Diputación Permanente con sus votos, más los de PP, Cs y PNV.