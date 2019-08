La Audiencia Nacional rechaza prohibir el acto de Alsasua como pedía la Fiscalía

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó ayer, en contra del criterio de la Fiscalía, prohibir el acto del Ospa Eguna (día del adiós) convocado para hoy en Alsasua (Navarra). El magistrado argumenta que el derecho penal "no puede actuar con carácter preventivo" y no hay constancia de precedentes que justifiquen su prohibición. No obstante, el juez insta a autoridades y fuerzas de seguridad a vigilar la comisión de posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

Concluye el instructor que deberá ser la autoridad gubernativa competente, la Consejería de Interior de Navarra, quien deba decidir sobre si la convocatoria denunciada se ajusta a la normativa.

Los Ospa Eguna se organizan desde 2010 y, según la Fiscalía, sostienen el "objetivo histórico" de la banda terrorista ETA de expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. La elección de Alsasua responde a lo ocurrido en 2016, cuando fueron agredidos dos guardias civiles y sus novias, por lo que cumplen condena de cárcel varios de los autores.