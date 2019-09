Casado admite que unas nuevas elecciones les vendrían "bien"

El líder del PP, Pablo Casado, reiteró ayer en Ávila su negativa a facilitar la investidura de Pedro Sánchez „que en una entrevista en El País reconoce que no espera "nada" de la derecha„ e hizo un juego de palabras sobre la plataforma España Suma ante unas hipotéticas elecciones al señalar que "allí donde el PP ha sumado, España ha sumado". "Decida lo que decida" Sánchez, el PP trabaja para "cualquier posibilidad", dijo Casado. No obstante, Casado dijo que su formación "no quiere elecciones generales", a pesar de que "hay quien dice" que a los populares les "puede venir bien", porque el PP es "responsable".