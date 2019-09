Podemos ya estudia el documento del PSOE: "Suena bien"

Unidas Podemos estudia ya el documento 'Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista' que les ha remitido este mismo martes el PSOE y adelantan que cuando reciban la llamada de los socialistas para una primera reunión, irán para hablar de un Gobierno de coalición.



Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press avanzan que si bien aún no han recibido ninguna llamada por parte de los socialistas, cuando ésta se produzca aceptarán asistir a esa reunión que el presidente en funciones Pedro Sánchez ya ha confirmado que se producirá este jueves 5 de septiembre.



A este primer contacto, que ya anunció Ábalos en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva socialista, asistirán los equipos negociadores de ambas formaciones. Por parte de Unidas Podemos ese equipo se ha reforzado y ampliado con respecto a julio e incluye a miembros de todas las corrientes del grupo confederal.



El documento "suena bien"

La política no puede basarse en la confianza, sino en las garantías. Un Gobierno de coalición es la única garantía para llevar adelante las políticas que pueden cambiar la vida de la gente. Eso es lo que está en juego. Y ese ha sido siempre nuestro compromiso. pic.twitter.com/hveKimDaco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 3, 2019

No lo despacharán "en dos horas"

El primero que ha valorado este martes el documento del PSOE ha sido el propio secretario general de Podemos,quien en una entrevista con TVE ha destacado quepero ya adelantaba que los morados sostendrán la necesidad de que el acuerdo de Gobierno sea integral y que cuente con ministros de su formación en el Consejo de Ministros Por el momento, Sánchez en la presentación de este martes ha señalado que quiere llegar a un acuerdo con Unidas Podemos que se base en un pacto programático cuyo cumplimiento esté a su vez garantizado conque dependa del Ministerio de Hacienda, y con dos comisiones 'ad hoc' en el Congreso y el Senado. A esto suma el líder socialista un mecanismo de verificación reforzado con colectivos de la sociedad civil.Al programa presentado este martes, Sánchez añade la propuesta de que miembros de Podemos ostenten altas responsabilidades en instituciones relevantes del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros.Iglesias ha explicado este mismo martes en TVE queque les ha hecho llegar el PSOE y que no lo despacharán "en dos horas", haciendo alusión a la rápida respuesta de los socialistas que recibió su propuesta de agosto.Con todo, ya advertía que su experiencia le dice que el PSOE mantieneque luego no cumplen. "Ahora Sánchez dice que sí, que va a cumplir, que le creamos. Para nosotros hacer política es construir garantías", ha apuntado, haciendo hincapié así en la necesidad de que Podemos esté en el Gobierno.Quien sí ha respondido ya a la nueva propuesta de colaboración de Sánchez ha sido el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, quien ha compartido en su cuenta de Twitter una noticia de junio de 2019 en la que se lee que los socialistas ofrecen puestos intermedios a Podemos, pero no ministerios. "Esta noticia es del 19 de junio. De hace dos meses y medio.