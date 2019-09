El PSOE retoma la negociación y llama a Unidas Podemos al límite del plazo

Cuando apenas quedan veinte días para que, el 23 de septiembre, las Cortes se disuelvan en ausencia de un presidente investido, el PSOE decidió ayer retomar la negociación política. Esta misma semana llamará a Unidas Podemos (UP) para que los equipos negociadores de ambas formaciones se sienten de nuevo. El punto de partida no resulta esperanzador: los socialistas se mantienen en que el eje negociador será el programa de 300 medidas que hoy presentarán en sociedad y cierra la puerta a un gobierno de coalición, condición irrenunciable para los de Iglesias.

En torno al diez por ciento de las 300 medidas del programa que Pedro Sánchez presentará hoy en la estación de Chamartín, en Madrid, son propuestas de UP. Esa incorporación no fue expuesta ayer al medio centenar de integrantes de la ejecutiva federal del PSOE para garantizar la "sorpresa". En este contexto, abundan quienes ven en el acto de hoy el primero de la campaña electoral de noviembre, cuyo programa ya estaría elaborado. El ministro Ábalos, en el epicentro de la negociación que ahora se retoma, asegura que el documento sirve para "empezar a hablar de políticas" y "superar el enfrentamiento personal". En el PSOE consideran que, tras el fracaso de julio, de una coalición con UP sólo saldría ahora un ejecutivo de corto recorrido, por lo que sería preferible volver a las urnas antes que plegarse.

Ábalos anunció tras la reunión de la dirección socialista que esta misma semana llamarán de nuevo al equipo negociador de UP. "Si nos sentamos a hablar con el PSOE es para hablar de un Gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de Gobierno", afirmaba ayer la portavoz de la formación morada, Noelia Vera.

De lo que se avance en esa mesa dependerá lo que la próxima semana salga del encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El aspirante a presidir el Ejecutivo se verá mañana con el cántabro Revilla, único voto externo favorable en la investidura fallida de julio. Es previsible que el líder socialista se encuentre también mañana con el PNV. Ciudadanos anticipó ayer que tampoco acudirá este vez a reunirse con Sánchez y considera que el socialista sufre "reunionitis".

Al mismo tiempo, Ábalos y la portavoz parlamentaria Adriana Lastra se reunirán con ERC para garantizar su abstención, algo que Gabriel Rufián dio ya casi por seguro la semana pasada. No obstante, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, reclamaba ayer que Sánchez deje "de tener la calculadora electoral en la mano".

Este calendario recorta el margen para que el Rey abra consultas con los partidos. El debate de investidura, al que Sánchez sólo irá si tiene el éxito garantizado, se celebrará al límite del plazo para la disolución de las Cortes.