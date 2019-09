Cs respalda la comisión de investigación sobre Avalmadrid y no descarta que Ayuso comparezca

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, confirmó ayer que esta formación apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid solicitada conjuntamente por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, e insistió en el cierre de esta entidad semipública. Después, en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ofreció la máxima colaboración política y con la justicia para conocer qué ha pasado en Avalmadrid, "caiga quien caiga". Y agregó que "no le temblará la mano" en llamar a comparecer "a nadie", en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En 2011, una empresa participada por el padre de la mandataria, ya fallecido, obtuvo un crédito de 400.000 euros de la entidad que no se devolvió. Aguado, además, defendió la continuidad del canal Telemadrid, de la que Ayuso dijo el lunes que "ya no es un servicio público esencial".