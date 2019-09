Pedro Sánchez quiere "elecciones a toda costa", afirma el 'número dos' del PP

Pedro Sánchez quiere repetir elecciones "a toda costa", afirmó ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras la reunión del Comité de Dirección de los populares. García Egea descalifica la propuesta presentada ayer por el líder del PSOE al considerar que "no es otra cosa que un programa electoral". "Busca claramente ir a elecciones porque no solo es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie", criticó el segundo de Pablo Casado, para quien el mandatario socialista "no es de fiar ni siquiera para sus socios", por lo que descarta "la abstención ni técnica ni no técnica" que les reclama el presidente en funciones del Ejecutivo. El PP aprovechará hoy la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso para pedir la convocatoria de sesiones parlamentarias de control al Gobierno, a ser posible desde la próxima semana y sin esperar a un nuevo debate de investidura.