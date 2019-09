Sánchez ofrece a UP cargos fuera del Gobierno y entes de control del pacto

El PSOE ofrece a Unidas Podemos (UP) cargos fuera del Consejo de Ministros y una oficina, dependiente de Hacienda, que lleve el control de la ejecución de un posible acuerdo entre ambas fuerzas sobre la base de las 370 medidas que ayer trasladó Pedro Sánchez. La denominada "Propuesta abierta para un programa común progresista" incluye el compromiso de modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, sin derogarla en su totalidad como exige UP, medidas para controlar el aumento "abusivo" de los alquileres y replica en buena medida la oferta electoral con la que los socialistas concurrieron a las urnas en abril. Unidas Podemos pide comenzar a negociar "ya mismo" sin renunciar al Gobierno de coalición, y los equipos negociadores de ambas formaciones se sentarán mañana de nuevo a la mesa.

Pedro Sánchez abrió ayer un nuevo intento, el último por el agotamiento de los tiempos, para atraer el voto favorable a su investidura antes de que el 23 de septiembre venza el plazo para la disolución de las Cortes si no hay un presidente. Ante más medio millar de personas, con todos los ministros, muchos cargos institucionales y una amplia representación de los colectivos con los que viene reuniéndose en las últimas semanas para recabar aportaciones a su propuesta, el líder del PSOE abordó el que se presenta como mayor problema para el entendimiento con sus "socios preferentes": la desconfianza. "Si ha fallado la confianza, trabajemos juntos por reconstruirla. Si no se dan las condiciones para convertirnos en socios de gobierno, no por eso debemos enemistarnos. Es posible ser aliados leales", apuntó en un discurso de términos muy medidos, en el que justificó la falta de concreciones en los posibles cambios que se introducirán en la negociación a punto de comenzar.

Descartada la posibilidad de la coalición, que para Unidas Podemos se presenta ahora como irrenunciable, Sánchez ofrece a la formación que lidera Pablo Iglesias "responsabilidades capitales" en instituciones del Estado no supeditadas al Consejo de Ministros. Sería una variante del "gobierno de cooperación" que los socialistas defendían como alternativa a la coalición, antes de que la negociación de julio derivase en la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios, que Iglesias rechazó por considerarla insuficiente.

En su intento de vencer la desconfianza de la otra parte, el líder del PSOE propone un seguimiento del posible acuerdo a través de cuatro instancias. La primera se incorporaría al organigrama administrativo en la forma de una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda, que asumiría el control del cumplimiento del pacto. En el ámbito parlamentario, una comisión en el Congreso y otra en el Senado tendrían el mismo cometido. Todo ello se completaría a través de la creación de un "mecanismo de verificación reforzado en el que participe la sociedad civil".

Sánchez rechaza "votos gratis" en su investidura, por lo que defiende un programa de gobierno que incorpore los puntos comunes de las políticas de ambas formaciones. Crear un parque público de viviendas en alquiler, revertir de los aspectos más lesivos de la reforma laboral o blindar el sistema de pensiones en la Constitución son las medidas económicas más destacadas de la propuesta. Aumentar el salario mínimo hasta el 60 % del salario medio al final de la legislatura es otro de los puntos del programa, que en muchos aspectos mantiene los términos del que los socialistas ya hicieron llegar a Unidas Podemos en julio.

Antes de que se conocieran los términos de esta propuesta, Pablo Iglesias reconoció que lo anticipado sobre su contenido "no suena mal" y se comprometió a analizar el documento con mayor detenimiento del que los socialistas pusieron en la lectura de la oferta de UP de hace dos semanas, que rechazaron de plano a las dos horas de hacerse pública. Su formación ha recibido ya "suficientes humillaciones" de los socialistas, se duele Iglesias.

En una entrevista con la agencia Efe, la diputada e integrante del equipo negociador del grupo confederal, Yolanda Díaz, avanzó que se comprometen a estudiar "con rigor" el programa que ha presentado este martes el líder del PSOE, y pide comenzar a negociarlo "desde ya mismo", pero también la confección de un Gobierno de coalición.

"Ni Gobierno sin programa ni programa sin Gobierno", destacó la también portavoz de Galicia En Común. A falta de una lectura pormenorizada, Díaz dio "la bienvenida" al documento, reconociendo que incluye "medidas interesantes". No obstante, avisó de que algunos puntos "chocan" porque ya están aprobados -puso de ejemplo el índice de referencia de precios del alquiler- o figuran en el acuerdo de Presupuestos logrado el año pasado, y criticó que en muchos casos, el PSOE no detalló como ejecutará las medidas.

Los equipos negociadores se reunirán mañana por la tarde en el Congreso. Unidas Podemos ya formalizó un equipo negociador que incluye a la propia Díaz y al secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique. Desde esta parte instan a trabajar "desde ya mismo" a los socialistas, que sentarán en la mesa a la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero.