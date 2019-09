El PP, absuelto en primera instancia de destruir los discos duros de Bárcenas

El juez de lo penal número 31 de Madrid no ha podido acreditar que el PP tuviera voluntad de eliminar pruebas de la caja B del partido al destruir los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Así, absuelve tanto a la formación como a sus tres empleados juzgados.

La extesorera Carmen Navarro, el jefe de su asesoría jurídica, Alberto Durán, y el responsable del departamento de sistemas, José Manuel Moreno, quedan exonerados de los delitos de encubrimiento y de daños informáticos, y el PP de este último, único del que estaba acusado.

El fallo en primera instancia puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Las acusaciones populares „la Fiscalía no acusaba y el extesorero la retiró antes del juicio„ defendían que el PP y sus empleados borraron los discos duros para impedir que la Audiencia Nacional accediera a pruebas relacionadas con los "papeles de Bárcenas". Pero el juez absuelve al PP porque no considera probado el delito.

El magistrado entiende que uno de los ordenadores pertenecía al PP y del otro se ignora si era del extesorero, por lo que el supuesto borrado carecería de cobertura legal. Además, no ha quedado acreditado que los discos duros destruidos almacenasen algún archivo en el momento en el que Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes, como tampoco que, de haber existido, tuviera un valor significativo y no estuviera a salvo en el pendrive entregado a la Audiencia Nacional.

En este sentido, no da fiabilidad al testimonio de Bárcenas de que los ordenadores tenían información sensible para el PP, porque no ve coherente que al principio dijese que en el pendrive que entregó a la Audiencia estaba la totalidad de la información, y que luego en esta causa rectificase y añadiese que había más datos.

El PP exigió al PSOE y a Podemos que pidan "perdón" por cuestionar el honor del partido.