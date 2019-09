El PSOE tienta a UP con cargos en el CIS y la CNMV antes de la reunión de hoy

El PSOE tentó ayer a Unidas Podemos con asientos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), e incluso el Defensor del Pueblo, para atraerse sus votos a favor en una hipotética segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez. Pero el Gobierno de coalición, como recalcó la numero dos socialista, Adriana Lastra, está completamente descartado, porque "no se da la confianza" suficiente entre los dos partidos para fraguarlo.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, admitió que, de pactar con el PSOE, Unidas Podemos podría acceder a cargos en la CNMV o el CIS. Y aparte, recordó que el Ejecutivo ya propuso en su día al partido de Pablo Iglesias entrar en órganos donde no disponían de cuota suficiente para hacerlo, caso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o el Consejo de Estado.

Pero nada de eso será posible, argumentó Calvo, si antes el PSOE y Unidas Podemos no llegan a un acuerdo sobre el programa "abierto, mejorable y discutible" con 370 medidas que el martes presentó Sánchez como base para una negociación que comenzará hoy con la reunión de los dos equipos de negociación. "Si compartimos esto, estaremos mucho más cerca de encontrar el encaje para que ellos puedan compartir algunas responsabilidades", añadió Calvo.

El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, matizó el ofrecimiento de la vicepresidenta al precisar que "una cosa es la representación o participación, y otra el control" de esos órganos institucionales.

Y Lastra, después de obtener de ERC el compromiso de no bloquear la investidura „como ya hizo la fallida sesión de julio„, dejó muy claro que el empeño del PSOE es "no obligar a los españoles a ir a votar otra vez". Sería "muy fácil entrar en el camino de los reproches, pero eso no lleva a ninguna parte", advirtió, antes de invitar a Iglesias a "no buscar culpables".

Si el problema es la "desconfianza", como dice el líder de Podemos, razonó Lastra, lo lógico es establecer "un sistema de garantías para que se cumplan todos los acuerdos", como entienden los socialistas al proponer una oficina de control del pacto. "No hay razón para ir a una repetición electoral y no hay alternativa a un gobierno socialista", concluyó la portavoz parlamentaria e integrante del equipo negociador del PSOE.

De su lado, fuentes de Unidas Podemos avanzaron que acudirán a la reunión negociadora de hoy "sin líneas rojas", pero insistirán en su empeño de lograr un Gobierno de coalición. En la confluencia sospechan que los socialistas ya han decidido ir a elecciones. Es más, ven en la presentación de las 370 medidas "un acto de precampaña". Pese a admitir el martes que algunas les sonaban "bien", ayer la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, apreció "retrocesos evidentes" en un documento que semeja "más un programa electoral que un acuerdo de Gobierno". Las fuentes de UP lo compararon con un "mix" o un marco "versátil" que permitiría a los socialistas pactar una agenda incluso con Ciudadanos.