La medida 371 del Programa Común Progresista

La medida 371 de la Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista (aún no hecha pública) es una suboficina de la Oficina de Control del Pacto con Unidas Podemos (aún por fraguar). Su objetivo será medir el grado de confianza que inspiran los mensajes que Sánchez e Iglesias tuiteen acerca de la confianza que tienen en el pacto. (Tanto si pactan como si no, aunque en este último caso se estudia la posibilidad de crear una suboficina para la resaca del posnopacto.) La suboficina de la Oficina (si hay pacto) será paritaria en siglas y sexos y analizará un mensaje al día, empezando por los de Sánchez, que para eso ganó las elecciones.La suboficina de la Oficina está ahora mismo en pruebas (socialistas), trabajando el enigmático tuit de Iglesias: "Ali bumayé o el arte de la santa paciencia...". Los hermeneutas ya han llegado a la conclusión de que los puntos suspensivos que preceden al enlace al vídeo del octavo asalto de la famosa pelea entre Alí y Foreman (Zaire, 30 de octubre de 1974) significan que Iglesias (Alí) no se ha dado aún por vencido en su combate con Sánchez (Foreman) por el Gobierno de coalición (aunque se reconoce contra las cuerdas). Y creen asimismo que al escribir "Ali bumayé" ("Alí, mátalo", el grito de los zaireños en el May Stadium de Kinshasa aquella histórica noche) está pidiendo a las bases moradas que le den los ánimos que empiezan a faltarle para noquear a Sánchez (como hizo Alí después de dejarse zurrar por Foreman contra las cuerdas durante siete asaltos, aparentando debilidad).Sin embargo, por más que leen y releen el tuit, los hermeneutas socialistas no se ponen de acuerdo sobre cuándo piensa salir Iglesias de las cuerdas y ponerse a pegar (si ahora o el 10 de noviembre) ni cómo calcula hacerlo. De hecho dudan de que quiera realmente hacerlo, debido al tenor del segundo término de la elección.Lo del "arte de la santa paciencia" les tiene desconcertados. Y no por lo de "santa" (aunque sea un adjetivo poco acorde con el lenguaje de la izquierda radical), ni por lo de "arte" (sinónimo, aquí, de ejercicio o praxis), sino, sobre todo, por lo de "paciencia"; justo la palabra que Rajoy empleó una semana antes, cuando dio el pregón de la Fiesta de la Vendimia de Leiro (Orense), para referirse a la situación política con la ambigüedad que le es propia.El expresidente del Gobierno deseó entonces "para todos" las virtudes de "la prudencia y la paciencia de quien sabe cuidar y esperar la cosecha". Y aclaró que indudablemente se estaba refiriendo "a alguien". ¿A quién? ¿A Sánchez, a Iglesias, a Casado, porque el PP mejoraría sus resultados en caso de que las elecciones se repitieran? (La barba que se ha dejado este verano el Pablo popular abona la tesis de la espera sensata pero inquieta.)Las mentes de los hermeneutas echan humo; creen que Iglesias puede estar pensando tanto en pactar con Sánchez como en no hacerlo como en prepararle una pinza con su tocayo del PP.Sobre la "prudencia" que también recomienda Rajoy, la suboficina de la Oficina (en pruebas) no se pronuncia: es vocablo viejuno, casi en desuso, y el análisis de las declaraciones a micro no entra en sus atribuciones. Tuits, solo tuits, por favor, que donde hay confianza da asco.