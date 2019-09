ERC presiona a Torra para que se decida a convocar elecciones

En vísperas de la Diada más dividida que se recuerda, ERC reforzó ayer su presión al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, para que convoque ya las elecciones autonómicas anticipadas y resuelva el bloqueo en el que se encuentra el Govern, carente de mayoría para aprobar sus Presupuestos.

"Se necesita una mayoría parlamentaria amplia. Es importante porque si eres fuerte en el Gobierno pero tienes muchas dificultades para sacar las iniciativas en el Parlamento, dejas de ser fuerte. Las dos cosas son capitales", afirmó el diputado autonómico de ERC, Sergi Sabrià.

El republicano confirmó que su cabeza de cartel será el encarcelado Oriol Junqueras. "No renunciaremos a él. Sabemos que la represión le quiere cortar la cabeza, pero hasta que eso no ocurra, será nuestro candidato", anunció Sabrià, en alusión a la sentencia del procés, que se espera para octubre y de la que, previsiblemente, Junqueras saldrá inhabilitado.

En la misma dirección se pronunció el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, quien, en una entrevista con El Periódico, mantuvo que descartar la convocatoria de elecciones autonómicas "sería contradictorio" con reclamar un referéndum."Si se pide un referéndum y se descartan otras urnas... A los demócratas las urnas nunca nos dan miedo. Al contrario", afirmó Roger Torrent al preguntársele si estaba de acuerdo con que ningún demócrata puede descartar una votación, como dijo días atrás el líder de ERC, Oriol Junqueras.

En todo caso, Torrent defendió un Ejecutivo de concentración „que sumaría a la CUP a la actual coalición de ERC y JxC„ como respuesta a la sentencia del juicio por el "procés". A su entender, sería "la mejor solución para el inicio de la nueva fase postsentencia" porque, dijo, fortalecería las instituciones.

En ese clima de enfrentamiento y división, Torra dejó abierta la puerta a la posibilidad de no comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al asegurar que "no ir sería poner de manifiesto que te has de plantar, cuando hablamos de confrontación democrática de qué hablamos, de que nos plantamos ante un Estado autoritario y represivo".

El TSJC ha convocado para los días 25 y 26 de septiembre el juicio a Torra por desobediencia a la Junta Electoral (JEC) por no retirar a tiempo de edificios públicos lazos amarillos y símbolos partidistas durante la campaña electoral de las legislativas del pasado abril. Torra se enfrenta a una petición fiscal de un año y ocho meses de inhabilitación.

Tras conocer estas declaraciones, el republicano Sabrià no descartó que la justicia inhabilite a Torra por desobediencia: "Hemos visto de todo, puede pasar cualquier cosa."Con todo, el diputado autonómico no emitir una valoración de la amenaza lanzada por Torra: "¿Que si somos partidarios de que se plante? Respetaremos la decisión que tome ", indicó.