El PSOE amenaza con rechazar los votos de UP si no hay garantías de continuidad

El PSOE no se expondrá a que Pedro Sánchez salga investido con los votos de Unidas Podemos sin un acuerdo previo que garantice la estabilidad de la legislatura, lo que obligaría a los socialistas a una continua pugna parlamentaria para sacar adelante cualquier iniciativa. Los equipos negociadores de ambas formaciones vuelven a reunirse hoy sin ningún cambio previo en unas posiciones inamovibles.

A falta de trece días para que concluya el plazo para disolver las Cortes, esta es la semana decisiva para resolver si la legislatura concluye de forma abrupta para dar paso a la repetición electoral. El lunes de la próxima semana sería el día límite para despejar la incógnita, con los tiempos ya muy justos para que en el Rey abra una nueva ronda de consultas con los partidos políticos, se convoque un pleno con 48 horas de antelación a su celebración y se proceda a la investidura, con dos sesiones separadas por veinticuatro horas.

El problema, sin embargo, no son los tiempos sino las posiciones. Adriana Lastra, la número dos de Pedro Sánchez en el partido, diagnosticaba ayer que "el maximalismo impide llegar a ningún acuerdo". Unidas Podemos insiste en que, de recuperar la posición de julio, cuando rechazaron una vicepresidencia y tres ministerios, el acuerdo entre ambas formaciones sería "cuestión de horas". Pablo Iglesias mantiene abierta esa vía, pese al aviso de los socialistas de que eso no volverá a ocurrir, y está convencido de que, como ya ocurrió en julio, el PSOE rectificará y habrá acuerdo"en el último momento" para un Gobierno de coalición. Así lo manifestaba en la televisión rusa en español RT.

La posibilidad de que en este juego de fuerza UP desbloquee la investidura sólo para evitar una vuelta a las urnas, con las incertidumbres que ello genera, y sin que exista un acuerdo de legislatura es una opción que el PSOE rechaza. Pedro Sánchez anticipó hace ya una semana su negativa a aceptar los "votos gratis" de la formación que lidera Iglesias. Otros dirigentes lanzaron en día sucesivos advertencias en la misma línea, pero ayer Lastra, que integra el equipo negociador socialista junto a la vicepresidenta Calvo y la ministra Montero, fue todavía más rotunda. A UP "les hemos dicho que no vamos a ir a una investidura sin un acuerdo, y eso lo mantenemos. Queremos un acuerdo para que haya un gobierno estable y podamos enfrentarnos a los retos del país", afirmaba ayer en una entrevista en TVE.

La formación morada evita descartar con rotundidad esa posibilidad. Su portavoz, Noelia Vera, evitó responder con claridad a la pregunta sobre ese posible escenario que ayer por tres veces formularon los periodistas. Vera asegura que UP está dispuesta "a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE", aunque insisten en retomar el diálogo en el punto en el que quedó en julio.

Algunas voces significativas del socialismo, como la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, abogan ahora por opciones a medio camino, como un acuerdo para desbloquear la investidura que incluya el compromiso futuro de que UP entrará en el Ejecutivo.

El PNV quiere zanjar ya la incertidumbre e insta a ambas fuerzas a alcanzar un acuerdo, que tendrá su apoyo incluso sin negociación previa. "Si los otros votos dan para la investidura (...) solo pediríamos respeto máximo para el autogobierno vasco y una mínima sintonía con nuestro ideario", avanzaba ayer el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar, en Radio Euskadi.

Otras formaciones apuestan ya por una vuelta a las urnas. Es el caso de Ciudadanos, para los que la repetición electoral es "una segunda oportunidad para echar a Pedro Sánchez", según manifestaba su portavoz, Lorena Roldán, tras la reunión de la dirección del partido. Los de Albert Rivera descartan concurrir a esa posible convocatoria en alianza electoral con el Partido Popular.

Pese al rechazo de C's y de destacados representantes del partido, como el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, el PP mantiene su proyecto España Suma, aunque no avanzará en su diseño hasta una convocatoria formal de elecciones.