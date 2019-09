El presidente del Senado niega que cometiera plagio en su manual de filosofía

El presidente del Senado, Manuel Cruz, negó ayer haber cometido plagio alguno en el manual que publicó en 2002, Filosofía contemporánea. Lo que para Cruz son "coincidencias mínimas entre comentaristas que han leído y trabajado sobre un mismo autor", para la oposición es razón suficiente para que abandone su cargo, y exige explicaciones en el pleno de la Cámara Alta. El PSOE, en cambio, arropa a la cuarta autoridad del Estado y defiende su calidad intelectual y académica.

El diario ABC titulaba ayer en portada "El presidente del Senado también plagió en su manual de filosofía". La información detallaba diversos párrafos textuales de otros filósofos incorporados al libro de Cruz sin entrecomillar y sin citar su procedencia. Son fragmentos de manuales y obras de hasta nueve filósofos de reconocido prestigio, asegura el rotativo, que detecta un mínimo de "quince plagios directos" .

Cruz, catedrático de la Universidad de Barcelona, lo niega y explica, en un comunicado, que no se trata de plagios sino de "coincidencias en afirmaciones sobradamente conocidas entre especialistas porque se hablan de las mismas obras y de los mismos autores clásicos". "No se trata de una obra creativa propia, sino de un manual divulgativo para estudiantes en el que se incluyen datos biográficos y de la trayectoria de pensamiento de dichos autores", aclara la nota, en la que además se considera que "no se puede jugar con la honra personal y el prestigio de las personas. Este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política".

Partido Popular, Ciudadanos y Compromís aprovecharon ayer sus turnos de intervención en el pleno del Senado para reclamar al presidente de la Cámara explicaciones sobre el supuesto plagio. El líder de C's, Albert Rivera, exige la dimisión de Cruz y critica que "hay que ser militante del PSOE o del PP para que te regalen un doctorado o puedas plagiar y no te pasa nada", en alusión a controversias anteriores como la tesis de Pedro Sánchez o el trabajo fin de máster de Pablo Casado.

Mientras que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, se mostraba cauto a la espera de conocer detalles, su homóloga en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, daba por hecho el plagio. "El señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual y lo que yo he mirado y he ido leyendo trozo a trozo realmente es inhabilitante", concluye Álvarez de Toledo.

El presidente del Senado recibió respaldo ayer de numerosas voces del PSOE, que apunta a la coincidencia de la publicación con la celebración del primer pleno de la Cámara Alta.