El TSJC juzgará a Torra en los mismos días en que debate el Parlament

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó ayer el recurso del presidente catalán, Joaquim Torra, y resolvió mantener el juicio por desobediencia los días 25 y 26 de septiembre al considerar que no ha justificado tener programada "ninguna actividad" para esas fechas. El Parlament, por su parte, también decidió mantener para esos dos mismos días el debate de política general, y Torra no tiene previsto pedirle que posponga la apertura del curso político, según avanzó la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

En su resolución, la Administración de Justicia del TSJC asegura que se consultó la agenda del Parlament antes de fijar las fechas y que el president "no tenía ni tiene programada ninguna actividad".

Torra denunció la semana pasada que las "prisas" del tribunal para juzgarle por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), al no retirar los lazos amarillos de edificios públicos, derivó en un "error procesal", si bien la Fiscalía pidió que se mantuviera la fecha porque el mandatario no había concretado ninguna causa de "fuerza mayor" que impidiera su presencia en el juicio esos días.

El letrado de la Administración de Justicia niega que en la causa se haya vulnerado las reglas de procedimiento para el señalamiento de vistas orales y el derecho del investigado a un proceso con garantías, y estima que el modo de proceder "en modo alguno ha afectado o limitado los derechos de la defensa".

A su lado

"(El president) todavía no ha decidido ni anunciado qué va a hacer, pero decida lo que decida tendrá al Govern a su lado apoyándole", aseguró ayer Budó.

Días atrás, Torra abrió la puerta a la posibilidad de no comparecer ante el TSJC: "No ir sería poner de manifiesto que te has de plantar, cuando hablamos de confrontación democrática de qué hablamos, de que nos plantamos ante un Estado autoritario y represivo", señaló.

Por otro lado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión provisional y a la espera de la sentencia del procés, reiteró ayer que el fallo demostrará la inocencia de los líderes independentistas: "Estamos convencidos de que la sentencia dirá que somos inocentes. ¿En qué país democrático juzgan a sus líderes políticos por hacer un referéndum?". Junqueras vuelve a sugerir "dar la palabra a los ciudadanos" en las urnas como respuesta a la sentencia, en contra de los deseos de Junts per Catalunya (JxC), su socio en el Govern. La división entre ERC y JxC por la sentencia y la estrategia a seguir marcará hoy la celebración de la Diada.