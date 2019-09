Sánchez rechaza la propuesta de Iglesias de una coalición a prueba durante un año

Pedro Sánchez rechazó ayer una propuesta directa de Pablo Iglesias para apoyar su investidura a cambio de un Gobierno de coalición a prueba de durante un año, con el añadido de garantizar la estabilidad aunque quedaran fuera del Ejecutivo. El PSOE considera que no se dan "las bases mínimas de confianza" para aceptar la proposición. El Rey abrirá la próxima semana una nueva ronda de contactos con los partidos políticos sin perspectiva de que de ella salga la propuesta de un candidato a la investidura.

Tras su oferta en el Congreso para un encuentro personal, Pablo Iglesias intensificó ayer la presión sobre el líder socialista para mantener una reunión con la que confía en desbloquear una situación cuya única salida ahora es la vuelta a la urnas el 10 de noviembre. El líder de Unidas Podemos desplegó una intensa actividad en redes, incluida la difusión de un vídeo que recorre la historia de la formación desde el 15-M bajo el lema reiterado de No bajamos los brazos. Era su forma de advertir que no se rinde ante los desplantes de Sánchez. Horas después de que la Casa del Rey anunciara la ronda de contactos, Iglesias llamó por teléfono a Sánchez, como anticipó que haría si el presidente en funciones persistía en no hablar.

Fue una conversación de apenas diez minutos y sin resultado alguno, más que afianzar la impresión de que el bloqueo podría estar entrando en un punto de inflexión, que abriría la esperanza de evitar una vuelta a las urnas.

Iglesias propuso a Sánchez pactar un Gobierno de coalición sobre la base de lo que rechazaron en julio (una vicepresidencia y tres ministerios) y su contrapropuesta de agosto. "Si después de la aprobación de los Presupuestos, el presidente considera que la coalición no ha funcionado, UP se compromete a abandonar el gobierno manteniendo el apoyo parlamentario", aclaraban ayer sobre los términos de la propuesta fuentes de la formación citadas por Efe.

Para los socialistas, la fórmula no garantiza "un gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección en una legislatura estable", por lo que Sánchez rechazó la proposición, dejando otra vez la puerta abierta a que los equipos negociadores de ambas formaciones aborden nuevas propuestas que no pasen por coaligarse. Iglesias, según fuentes socialistas, advirtió a Sánchez de que si hay una repetición electoral volverá a condicionar su apoyo a un Gobierno de coalición, pero sin aceptar exclusiones, como la que en julio lo dejó fuera de un Consejo de Ministros que nunca llegó a ser.

En cambio, UP asegura que su número uno insistió al líder socialista en "la necesidad de buscar un acuerdo hasta el último minuto".

El de Iglesias fue un intento tan fallido como la investidura de Sánchez en julio, mientras se abre el proceso previo para la búsqueda de candidato viable a encabezar el Ejecutivo.

El Rey marca el calendario

La Casa del Rey anunció ayer que Felipe VI mantendrá contactos con los representantes de todos los partidos el lunes y el martes próximos. Con ello queda marcado el calendario que resta hasta que, el 23 de septiembre, venza el plazo para disolver las Cortes y convocar los nuevos comicios. El martes, al término de las entrevistas, el monarca estará en condiciones de encargar a un candidato que asuma la formación de Gobierno o, de no ser así, anunciar que nadie cuenta con los apoyos necesarios para convertirse en presidente. Sánchez, el único que estaría en posición de sumar apoyos, ya anticipó que no asumirá el encargo sin contar previamente con garantías de que no sufrirá un tercer intento fallido de convertirse en jefe del Ejecutivo por el procedimiento ordinario.

En el caso de que, a lo largo de este fin de semana, se produjera algún cambio que abriera vías de entendimiento entre el PSOE y UP y el Rey propusiera el martes a Sánchez como candidato, los plazos ya están muy ajustados y la segunda votación del pleno de investidura podría ser el domingo de la próxima semana, lindando con la fecha límite para la disolución de las Cortes.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se mostraba ayer "absolutamente decepcionado". Además de su apoyo, Esteban apuntaba a que ERC está dispuesta a facilitar la investidura. "No aprovecharlo es perder una oportunidad y es muy irresponsable", recalcó.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, asegura que si estuviera en el lugar de Iglesias "investiría a Sánchez", daría "un discurso muy duro" en el pleno y después se "erigiría como jefe de la oposición".