Pablo Casado defiende la foralidad y al PP vasco de las críticas de Álvarez de Toledo

Pablo Casado se desplazó ayer a Vitoria para clausurar la convención del PP vasco pero, sobre todo, para intentar cerrar la herida abierta por las acusaciones de "tibieza" ante el nacionalismo lanzadas días atrás por la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que además puso en cuestión la foralidad. Casado elogió a sus compañeros vascos al afirmar que "el PP no tiene razón de ser sin el PP vasco" y salió en defensa de la foralidad, porque es "plenamente constitucional". Dicho lo cual dejó claro que ahora mismo „y más si hay elecciones en noviembre„ los populares necesitan a Cs y a Vox si quieren volver a gobernar.

Y puso un ejemplo para ilustrar su afirmación: si el PP vasco, que dejó a cero su cuenta de diputados en las últimas generales, hubiese acudido a las urnas en coalición con Cs, habría logrado escaño por Álava y Vizcaya. Y redondeó la idea para justificar su proyecto, España Suma. "Donde verdaderamente es útil esa suma" es donde Vox y Cs "no obtuvieron escaños porque esos votos se perdieron", razonó.

"Tengo claro quienes son nuestros adversarios y quieres deberían ser nuestros aliados. Tenemos que dar un mensaje de generosidad, aunque lo intenten pervertir", arengó a sus correligionarios vascos. "Hay que unir para ganar, hay que ganar para gobernar y hay que gobernar para unir. O nos unimos los que tenemos las mismas ideas para España para ganar las elecciones o no gobernaremos. Y si no gobernamos no podremos coser todas las fracturas que vuelve a causar la izquierda". Después, para zanjar el debate sobre la foralidad desatado por Álvarez de Toledo „que el líder del PP cree "muy superado"„, Casado afirmó: "Yo soy también del PP vasco, si no fuera por vosotros yo no estaría en política, ni mucho menos sería presidente del partido. El PP no tiene explicación ni razón de ser sin el PP vasco".

Y en su alusión más directa a la portavoz en el Congreso, pero sin mentarla, dijo que en el conjunto del PP "la música suena igual y cuando a algún solista se le escapa una nota siempre hay un piano para intentar taparla".

El PP vasco "siempre ha tenido personalidad", reconoció también Casado, cuya intervención estuvo precedida por la del líder del partido en la comunidad, Alfonso Alonso, quien reivindicó que no haya entre compañeros y amigos "ni polémicas ni polémicos" y que "no haya ni una discusión más sobre esas cosas".