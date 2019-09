¿Vuelta al no nos representan?

En 2011 tras un crecimiento continuado de la desafección política de la población y en plena digestión de la crisis económica el desencanto con la situación se agrupo en torno al grito del "no nos representan" que fue una de las principales proclamas del 15M. La llamada nueva política y sus nuevos partidos parecieron cubrir ese espacio. Aparecieron con fuerza alternativas que rompían radicalmente con el bipartidismo existente hasta ese momento.

Sin embargo el último barómetro realizado por Instituto DYM para El Independiente y Prensa Ibérica muestra la vuelta a una situación de desencanto con las alternativas políticas actuales. Casi la mitad de los españoles (48,1%) no sienten representadas sus opiniones políticas por ninguno de los partidos y echan en falta otras alternativas.

Se trata de un dato demoledor que refleja el hartazgo de la ciudadanía con la dinámica política actual que parece conducir a unas cuartas elecciones generales en cuatro años.

Es relevante indicar que este sentimiento no se muestra con igual intensidad en todos los espacios políticos y se da en colectivos muy lejanos de la radicalidad. Entre los votantes de PP y Vox en las pasadas elecciones este sentimiento de no representación se mueve por debajo del 40% (33,8% PP y 37,4% VOX). Entre los votantes de PSOE y UP se eleva hasta niveles cercanos al 45% (44,1% PSOE y 45,8% UP). Es entre los votantes de Ciudadanos donde se dispara hasta el 54,2%. Esta percepción de orfandad de alternativas de los votantes de Ciudadanos viene acompañada en su caso de una reclamación de nuevas opciones de centro (52%).

Si observamos este mismo fenómeno teniendo en cuenta el autoposicionamiento político de los entrevistados las conclusiones son aún más claras. Los individuos que se posicioanan en los extremos se sienten mucho mejor representados que aquellos que se consideran en posiciones más centradas o moderadas. El 62% de los españoles que se consideran de centro no se sienten representados por las opciones políticas actuales y echan en falta nuevas alternativas de centro o de centro izquierda.

Esta situación es consecuencia de dos fenómenos diferenciados.

Por una parte el desencanto de los votantes de Ciudadanos y del espacio de centro con la estrategia en los últimos meses del partido. Como indican otros datos de este barómetro, casi dos tercios estarían a favor de favorecer la investidura de Sánchez como alternativa al bloqueo actual. Esta diferencia entre la posición del partido y la de sus votantes en un aspecto clave provoca un claro descontento que se traslada a un indicador de fidelidad por debajo del 50%

Por otra parte la falta de acuerdo entre PSOE y UP para la investidura genera igualmente frustración entre parte de su electorado. Esto hace que alternativas como la irrupción de un partido liderado por Errejón sean vistas con buenos ojos.

Las consecuencias de este sentimiento de falta de representación no son todavía claramente predecibles, pero si pueden suponer potencialmente a corto plazo un impacto en la participación en unas próximas elecciones con una mayor desmovilización entre los votantes de centro e izquierda que entre los de derecha y a medio o largo plazo la existencia de un caldo de cultivo propicio para la aparición de nuevas alternativas que puedan tener espacio relevante especialmente en el espacio de centro y centro izquierda.