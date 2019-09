Perfil: Ha muerto Ascensión Mendieta y el Estado es más pequeño

"Pobre padre mío, se ha pasado casi toda la vida bajo tierra", dijo Ascensión Mendieta en 2016 tras abrir una fosa común en Guadalajara, pensando que por fin, tras casi 80 años buscándolo, podría enterrar con dignidad a Timoteo, un carnicero y sindicalista fusilado en 1939 por la dictadura franquista. No estaba en aquella fosa, pero Ascensión, nonagenaria, no se iba a morir hasta rescatar los restos de su padre, lo que logró un año después. En julio de 2017 logró dar sepultura a su padre tras una nueva exhumación, pero también ayudó a otra treintena de familias a recuperar los restos de sus seres queridos. "Seguiré con mi lucha hasta que todos los cuerpos sean exhumados porque todos tienen el mismo derecho", declaraba Ascensión en un reportaje de La Sexta hace unos años. Hoy ha fallecido este símbolo de la memoria histórica a los 92 años y será enterrada con su padre, como ella tantas veces rogó. Hoy ha muerto una mujer que le sacaba los colores al Estado, que tuvo que acudir a Argentina para hallar la justicia que no logró nunca en España. Ella delataba la vergüenza de las instituciones y la dignidad de la sociedad civil, porque fue su familia, su esfuerzo y su dinero, la jueza Servini y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (sufragada con aportaciones de socios, ciudadanos que incluso con bajos salarios hacen un esfuerzo), los que el día del entierro de Timoteo Mendieta hicieron a este país un poco mejor.



Timoteo Mendieta, natural de Sacedón en Guadalajara, tenía siete hijos cuando vinieron a buscarle a casa para fusilarle y arrojarle en una fosa común. Ascensión tenía 13 años, fue la última vez que le vio. "Ahora puedo morirme tranquila", declaró cuando dieron por fin sepultura a su padre. Aún quedan unos 114.000 cuerpos en fosas comunes por toda España, algo inaudito en Europa. Ascensión criticaba que ningún Gobierno hubiese tomado las riendas de verdad y se marcase como prioridad rescatar cada uno de estos cuerpos. Quizá ha fallecido ahora al ver que la lucha vergonzante por el poder y no por la dignidad.





El espíritu de mi abuela Ascensión Mendieta se ha sumado hoy al de su padre @timoteomendieta. Pronto descansarán juntos en el final de una travesía que prendió la llama de esperanza en otros españoles que buscan a sus seres queridos. Gracias por acompañarla en este viaje ?????? pic.twitter.com/8JV9u3ji8u — Aitana Vargas (@AitanaVargas) September 16, 2019