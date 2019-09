El Rey traslada a los partidos que su función no es mediar

Los portavoces de los partidos minoritarios participantes en la primera jornada de las consultas con el Rey constataron ayer la imposibilidad de que éste medie para que haya una coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP) „como pidió sin tapujos el líder de la formación morada, Pablo Iglesias„ y su pesimismo con la investidura.

Los representantes de PRC, Compromís, UPN, CC, PNV y de las confluencias de Podemos (IU, Equo y Galicia en Común) se reunieron ayer con el jefe del Estado en la Zarzuela. Mientras que el Rey no se pronunció sobre los encuentros, varios de los asistentes coincidieron en señalar que Felipe VI les dejó claro que su papel no es el de interceder.

Así, José María Mazón, del PRC, explicó que "el Rey no va a tomar una decisión que tenga un matiz político, no va a mediar entre partidos. Su carácter institucional le impide influir en la política. Se tiene que limitar a escuchar". Mazón admitió que al monarca, "como la mayoría de los españoles", le gustaría que no hubiera elecciones, pero "no se muestra a favor o en contra de ninguna opción".

Joan Baldoví, de Compromís, y Ana Oramas, de CC, coincidieron con Mazón en que el Rey debe "escuchar, no ofrecer soluciones" u "opinar".