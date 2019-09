Iglesias acusa a Sánchez de haberle mentido y su enfrentamiento se agrava

El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el que iba a ser su "socio preferente", se agudiza y centra la precampaña electoral cuando las Cortes todavía no están ni siquiera disueltas. El líder de Unidas Podemos acusó ayer, en una entrevista en televisión, al presidente en funciones de haberle mentido durante la negociación del pacto para un Gobierno de coalición, finalmente fracasado. Fue la réplica a la afirmación de Sánchez de que "no habría dormido" de haberse formado ese Ejecutivo, en torno a la que ayer giraron buena parte de las manifestaciones de los líderes de los partidos en una clave ya electoral.

"Pedro me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él. Si cometí un error fue confiar en su palabra", se lamentaba ayer Iglesias ante las cámaras. El líder del PSOE necesita a su juicio "acaparar todo el poder para poder dormir bien", y la manifestación de sus desconfianza constituye "la prueba" de que su oferta de un gobierno de coalición en julio no era verdadera. "Nunca deseó el PSOE un gobierno de coalición. Aquella oferta no fue sincera", concluye el número uno de Unidas Podemos.

La portavoz de Gobierno, Isabel Celaá, replicó a Iglesias que el presidente en funciones "en absoluto mintió" cuando ofreció "un gobierno de colaboración". Para Celaá, la falta de entendimiento fue consecuencia de la actitud de UP: "Si uno no valora lo que tiene tratándose del Gobierno de España, cómo va a ser depositario de la confianza para gestionarlo", afirmó en alusión al rechazo de la formación de Iglesias de una vicepresidencia y tres ministerios en el Ejecutivo.

El presidente del PP, Pablo Casado, manifestaba que él "no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu", en referencia al Gobierno navarro, que el PSOE logró con la abstención de la izquierda abertzale. En términos similares se manifestó Ciudadanos.

Los populares verán reducida su presencia en las redes durante la próxima campaña después de que Twitter y Facebook eliminaran un total de 359 cuentas falsas de sus redes sociales que la formación usaba para potenciar su mensaje político entre los usuarios de estas plataformas. Twitter cifra en 259 las cuentas clausuradas desde las que operaba la formación que lidera Casado. La plataforma digital señala que su investigación reveló que dichas cuentas estuvieron activas durante "un periodo relativamente corto" y se usaban para "potenciar la opinión pública en España" de "manera artificial". "Consistían principalmente en cuentas falsas con un comportamiento de spam o que hacían retweet para aumentar la interacción", explica Twitter.

En Facebook se cancelaron 65 perfiles y otros 35 en Instagram. En el caso de estas redes, la actividad de las cuentas "se centró en ampliar el contenido" de otras cuentas principales y se publicaron "noticias y temas políticos locales y nacionales, incluidos temas como las elecciones, el PP y las críticas a sus opositores políticos".

En lo que puede interpretarse como una muestra del hartazgo de los electores, más de cien mil personas han solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que les excluyan de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas de los partidos políticos para realizar envíos postales de propaganda electoral.