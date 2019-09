Sánchez: "Lógicamente me preocupa"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, admitió ayer su intranquilidad tras la detención de estas nueve personas que supuestamente pretendían atentar. "Me acabo de enterar por los medios de comunicación, pero lógicamente me preocupa", afirmó Sánchez a su llegada a la sede del diario The New York Times para participar en la Climate Week, uno de los actos paralelos a la Cumbre del Clima y a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

Desde el secesionismo se denunció la voluntad de criminalizar al independentismo. El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, tuiteó: "La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico".

ERC y JxC pidieron la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior del Congreso. La diputada autonómica de la CUP María Sirvent denunció un "montaje policial", con registros en "locales populares" donde han sido incautados "materiales de fiesta mayor" sobrantes de los meses de verano.

El portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, aseguró que "estas operaciones se hacen con muchas publicidad" pero después "se van deshinchando".