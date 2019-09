Medio millón de votantes piden la exclusión de la propaganda electoral

Casi medio millón de españoles han solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se les excluya de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas de los partidos para realizar envíos postales de propaganda electoral.

Hasta el 23 de septiembre, 481.000 personas solicitaron su exclusión de los envíos a través de la web del INE. Quienes realicen esta solicitud hasta el 7 de octubre no recibirán propaganda electoral para el 10N, mientras que las solicitudes posteriores a ese día tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren. El elector no volverá a recibir propaganda electoral mientras no se manifieste en sentido contrario.