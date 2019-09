El Gobierno "no dudará" en aplicar el 155 en Cataluña

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha lanzado un aviso este viernes al independentismo asegurando que el Ejecutivo "no dudará" en aplicar el artículo 155 en Cataluña si "concurren las circunstancias".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha asegurado que "no se dudará en la aplicación" del 155 en Cataluña. "Ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos marca la pauta de la aplicación del artículo 155, y si concurren las circunstancias no se dudará en la aplicación", ha recalcado Delgado. No obstante, cree que no será necesario y que "es momento de pensar en que todo se encauzará razonablemente". Y sobre la cuestión del orden público y la seguridad de la ciudadanía en Cataluña, Delgado ha recalcado que es obligación del Gobierno mantenerla, por lo que "si es necesario", se intervendrá y se reforzará la seguridad.



El Gobierno no recurrirá al TC



Delgado ha confirmado que el Gobierno está estudiando el contenido de la resolución aprobada por el Parlament de Cataluña para expulsar a la Guardia Civil del territorio catalán, e impugnará, en su caso, la propuesta ante el Tribunal Constitucional. "Primero se estudiará el contenido de esos acuerdos para después impugnarlo", ha explicado Delgado, en la que ha condenado "cualquier tipo" de violencia y ha defendido a las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Vamos a estudiarlo como ya se hizo con la reprobación del Rey. Estamos en ello con firmeza y serenidad", ha señalado la titular de Justicia, quien aduce que la resolución aprobada ayer por el Parlament busca "tensionar" la situación en Cataluña de cara al aniversario del 1 de octubre y la inminente sentencia del juicio del procés. "Desde la responsabilidad política se debería apelar a la serenidad y al acatamiento del estado de Derecho", ha añadido.



Rechazo a la violencia



En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los políticos para condenar estos actos y ha criticado que representantes catalanes perdieron ayer la ocasión de mostrar su rechazo a los "actos delictivos" de los siete miembros de los CDR detenidos por delitos de terrorismo y tenencia de explosivos. "Tenemos que escuchar un claro rechazo y condena a actos delictivos. Los representantes políticos tenemos la obligación de expresar dónde estamos frente a actos terroristas y ayer esto no se escuchó", ha criticado la ministra en funciones, sobre los miembros de JxCat, ERC y la CUP, que ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional de mandar a los siete independentistas a prisión provisional, exigían su libertad.

Así, ha defendido la necesidad de que todas las Fuerzas de Seguridad sigan actuando en todo el territorio español y ha elogiado su labor. "Ayer se habló de la Guardia Civil, y todas las fuerzas han sido fundamentales en la seguridad de los catalanes y dan libertad", ha señalado, insistiendo en que los representantes catalanes "deberían haber rechazado cualquier posible acto de violencia".



Marlaska acusa a Torra de poner "en tela de juicio" el Estado de derecho



El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha expresado este viernes su preocupación por la reacción del Parlament a la detención de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), y por que el presidente catalán, Quim Torra, ponga "en tela de juicio" el Estado de derecho. "Parece que la gente obvia que estamos en un Estado de derecho", ha advertido Grande Marlaska en la Ser, al ser preguntado por la escenas de tensión vistas este jueves en el Parlamento de Cataluña tras conocerse la prisión decretada para siete miembros de los CDR, acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Ha recordado que Torra es "el más alto representante del Estado" en Cataluña y ha calificado de "preocupante" su defensa de los detenidos ante el Parlament y la "crispación" que conlleva. "Ver al presidente Torra en el Parlamento con esa actitud me parece que es una actitud poco compatible con lo que es el máximo represente del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña", ha afirmado.

El titular de Interior ha defendido la actuación "extraordinaria" y "profesional" de la Guardia Civil en la detención de los integrantes de los CDR que, ha repetido en varias ocasiones, estuvo dirigida en todo momento por un juez.