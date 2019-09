El hueco de Errejón

Errejón ha visto hueco y se ha metido. El miércoles, en su bautismo como candidato de Más País, dijo que se presenta al 10-N para luchar contra el bloqueo y la abstención, causa y efecto, respectivamente, de cinco meses de vida política inútil. Llega, pues, para deshacer el bloqueo y evitar la abstención, impedir una victoria de las tres derechas, etcétera. ¿Y cómo? Fácil: haciendo "más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España". Lo primero, "más grande", es obvio: otro partido que sumar a Unidas Podemos (UP) y el PSOE, pero situado en medio de ambos y apto para ganarse a decepcionados de uno y otro signo. Mayormente, claro, de Iglesias, porque el ajuste de cuentas con el viejo amigo continúa, no obstante la llamada a huir de una "guerra fratricida" y una campaña "de trincheras".Lo segundo, "más sólido", está por ver, y dependerá de las relaciones que se establezcan en el interior del bloque; de mano, parece, más fáciles con el PSOE que con UP. De donde se siguen cristalinamente los otros dos "más" con que Más País irrumpe en el tablero nacional."Más pragmático" y "más responsable" son reproches directos a la postura irredenta de UP en pro del Gobierno de coalición, aunque Errejón no dudó en culpar también a Sánchez (sin citarlo, como a Iglesias) de la repetición electoral. "Ahora, lo revolucionario „llegó a decir en su bautizo nacional„ es la responsabilidad". No puede olvidarse que Errejón se ofreció a pactar con Cs para que las derechas no formaran Gobierno en la Comunidad de Madrid (disposición que Sánchez elogió: el PSM también estaba en ello) y que sin hacer sangre (porque aquélla no era todavía su guerra) descargó contra el empeño de Iglesias de sentar a UP en el Consejo de Ministros (como, por otra parte, hicieron IU, tímidamente, y la corriente Anticapitalistas).Así que su "patada" al tablero podría encarnar, por fin, aquella transversalidad del Podemos de 2015-2016, mutada ahora en opción de último recurso para no seguir en el bucle comicial. Que su salto coincida con el punto más bajo del entendimiento entre Sánchez e Iglesias, y con la promesa demoscópica de una debacle para Rivera, constituye, junto con el pavor a la abstención, el hueco que Errejón ha visto y a toda prisa se ha propuesto rellenar.