Los CDR detenidos hicieron de enlace entre Torra y Puigdemont

Los CDR detenidos el pasado lunes y que conformaron el Equipo de Respuesta Táctica se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras" entre éste y su sucesor Joaquim Torra.

Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los 7 CDR detenidos y al que ha tenido acceso Efe, se entrevistaron con la hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018 "en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT (Equipo de Respuesta Táctica), consiguiendo llevar a término la misma".

"Tras un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas", indica el auto, se supo que ese día el ERT "organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido" y Torra.